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    Українські шахісти Мартинкова та Шевченко стали найсильнішими на Гімназіаді

    • Сьогодні, 08:32
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    І Олена, і Кирило здобули золоті нагороди

    Українські шахісти Кирило Шевченко й Олена Мартинкова здобули золоті медалі на Всесвітній літній Гімназіаді, яка проходила у Марракеші (Марокко) 2-9 травня 2018 року.

    Кирило пройшов турнірну дистанцію без поразок (п’ять нічиїх і чотири перемоги), інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

    Шевченко не мав рівних у категорії юнаків 2002 р.н.

    Олена набрала сім очок (шість перемог при двох нічиїх і поразці) та перемогла серед дівчат 2000 р.н.

    Всесвітня Гімназіада, яка починає свою історію з 1974 року, вперше проходила на африканському континенті.

    У змаганнях, які проводилися у 18-ти видах спорту, взяло участь близько 3000 школярів з 58 країн світу.

    Нагадаємо, блискуче завершила виступ на Гімназіаді і українська збірна, яка посіла перше місце в неофіційному загальнокомандному заліку.

    Додамо, що українці вибороли аж 110 медалей на Всесвітній гімназіаді 2018 року у Марокко.

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