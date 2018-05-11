Українські шахісти Мартинкова та Шевченко стали найсильнішими на Гімназіаді
- Сьогодні, 08:32
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І Олена, і Кирило здобули золоті нагороди
Українські шахісти Кирило Шевченко й Олена Мартинкова здобули золоті медалі на Всесвітній літній Гімназіаді, яка проходила у Марракеші (Марокко) 2-9 травня 2018 року.
Кирило пройшов турнірну дистанцію без поразок (п’ять нічиїх і чотири перемоги), інформує офіційний сайт Федерації шахів України.
Шевченко не мав рівних у категорії юнаків 2002 р.н.
Олена набрала сім очок (шість перемог при двох нічиїх і поразці) та перемогла серед дівчат 2000 р.н.
Всесвітня Гімназіада, яка починає свою історію з 1974 року, вперше проходила на африканському континенті.
У змаганнях, які проводилися у 18-ти видах спорту, взяло участь близько 3000 школярів з 58 країн світу.
Нагадаємо, блискуче завершила виступ на Гімназіаді і українська збірна, яка посіла перше місце в неофіційному загальнокомандному заліку.
Додамо, що українці вибороли аж 110 медалей на Всесвітній гімназіаді 2018 року у Марокко.