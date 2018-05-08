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    На Всесвітній літній Гімназіаді українська збірна виборола перше місце

    Після 10-річної перерви Україна тріумфально повернулася до літніх всесвітніх мультикомплексних змагань
    9 травня о 13:30 у Міжнародному аеропорту«Бориспіль» (термінал Д, зал прильоту) відбудеться урочиста зустріч національної збірної команди України з Всесвітньої літньої Гімназіади, що 2–9 травня проходила в місті Марракеш. Українська збірна в загальнокомандному заліку посіла 1 місце, виборовши 37 золотих, 39 срібних та 34
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    Після 10-річної перерви Україна тріумфально повернулася до літніх всесвітніх мультикомплексних змагань

    9 травня о 13:30 у Міжнародному аеропорту«Бориспіль» (термінал Д, зал прильоту) відбудеться урочиста зустріч національної збірної команди України з Всесвітньої літньої Гімназіади, що 2–9 травня проходила в місті Марракеш.

    Українська збірна в загальнокомандному заліку посіла 1 місце, виборовши 37 золотих, 39 срібних та 34 бронзових медалей, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

    8-го травня, тривають фінали з шахів, де наша скарбничка поповниться ще двома нагородами.

    Наразі в активі «синьо-жовтої» команди 112 нагород різного ґатунку.

    Після 10-річної перерви Україна тріумфально повернулася до літніх всесвітніх мультикомплексних змагань.

    У Марокко її представляли 122 школяра-спортсмена, 14–17 років, з 22 областей України. Вони боролися в 17 видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате, петанк, плавання, тхеквондо, теніс, боротьба вільна, боротьба греко-римська.

    Серед них переможці й переможниці чемпіонатів світу та Європи, І Гімназіади України та чемпіони України.

    теніс спортивна гімнастика художня гімнастика бокс тхеквондо шахи дзюдо плавання Збірна України легка атлетика Фехтування Велоспорт
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