Українських футбольних арбітрів перевірять на коронавірус
Тесування пройде у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові
Комітет арбітрів УАФ повідомив, що 11 червня всі українські футбольні судді пройдуть тестування на коронавірус.
Зокрема, відбудеться тестування арбітрів, асистентів арбітра, спостерігачів УПЛ та Першої ліги ПФЛ на виявлення вірусу COVID-19.
Заходи з тесування мають пройти у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.
Також Комітет арбітрів УАФ повідомив, що з 15 по 17 червня у Києві пройде науково-тренувальний збір для арбітрів та асистентів арбітра Першої ліги ПФЛ.
Нагадаємо, конгрес Української асоціації футболу обрав трьох нових віце-президентів організації.
Як інформує ппрес-служба УАФ, посади отримали Анатолій Дем'яненко, Олександр Шевченко та Алан Плієв.