Через коронавірус у двох селах Одещини встановлюють КПП



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Засідання Болградської районної державної адміністрації

Після поліпшення епідеміологічної ситуації у цих населених пунктах карантинні заходи будуть послаблені

Через збільшення хворих на коронавірус, у селах Дмитрівка та Криничне буде запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду.

Про це повідомляється у Facebook Болградської районної державної адміністрації.

«Станом на 8 червня в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання на СОVID-19. У зв’язку з цим прийнято рішення заборонити у районі діяльність закладів культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях проходження яких пролягає через територію Болградського району, роботу закладів загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Сільським головам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручено з 9 червня визначити місця дислокації двох контрольно-пропускних пунктів (карантинних постів), запровадити особливий режим в’їзду та виїзду у села та організувати їх роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо.

На період введення особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, буде введений облік осіб, які в’їжджають на територію селищ Дмитрівка та Криничне, здійснюватимуться заходи щодо забезпечення їх самоізоляції, а також – температурний скринінг водіїв, пасажирів та громадян, які перетинають КПП.

Після поліпшення епідеміологічної ситуації у цих населених пунктах карантинні заходи буде послаблено.

Станом на 8 червня в Одесі зафіксовано більше тисячі випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).