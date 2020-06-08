Пандемія набирає сили. ВООЗ визнала погіршення ситуації на глобальному рівні



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ВООЗ отримала повідомлення про майже 7 млн випадків зараження коронавірусом в світі і про майже 400 тис. померлих

Глава ВООЗ закликає світ не поступатися у битві з коронавірусом

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в глобальному масштабі. Про це повідомляє Reuters.

Директор організації підтвердив поліпшення ситуації в Європі. Однак при цьому, за його словами, в глобальному масштабі спостерігається погіршення показників поширення коронавірусу. У зв’язку з цим він закликав усі країни «не знімати ногу з педалі газу» в боротьбі з пандемією.

«Ми отримали повідомлення про майже 7 млн випадків зараження коронавірусом в світі і про майже 400 тис. померлих», – сказав глава ВООЗ.

Гендиректор також повідомив, що ВООЗ скликає 9 червня онлайн-нараду з питання відстеження контактів людей, що заразилися коронавірусом зі здоровими.

Спалах пневмонії Covid-19, викликаної коронавірусом нового типу, вперше зафіксована в грудні 2019 року в Ухані. 11 березня ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).