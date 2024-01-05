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Український футболіст вперше став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український футболіст вперше став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії
Довбик став став гравцем місяця у Ла Лізі за підсумками грудня
фото: X/Girona FC

26-річний український форвард відзначився 11 голами та п'ятьма асистами в 18 матчах та лідирує за системою «гол+пас»

Нападник «Жирони» Артем Довбик вперше став гравцем місяця у Ла Лізі. Українець отримав нагороду за підсумками грудня. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського чемпіонату.

Довбик проводить свій перший сезон в елітному дивізіоні Іспанії. 26-річний український форвард відзначився 11 голами та п'ятьма асистами в 18 матчах та лідирує за системою «гол+пас».

Довбик був номінований на звання гравця місяця Ла Ліги у листопаді, однак поступився Антуану Грізманну з «Атлетіко». За підсумками грудня Артем знову претендував на нагороду.

Гравця місяця в іспанському чемпіонаті обирають уболівальники за допомогою онлайн-голосування. Довбик виграв нагороду у грудні, випередивши Іньякі Вільямса («Атлетік»), Борху Майораля («Хетафе»), Родріго («Реал») та Альваро Валлеса («Лас-Пальмас»).

Нагадаємо, Артем Довбик відзначився двома голами у матчі, допомігши «Жироні» здобути їхню 14-ту перемогу в цьому сезоні Ла Ліги. Український форвард відзначився дублем у матчі з «Алавесом».

До слова, українські легіонери іспанської «Жирони» нападник Артем Довбик та півзахисник Віктор Циганков передали машину воїнам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія Артем Довбик навколофутбол

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