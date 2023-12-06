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Гроші від заморожених активів РФ віддати Україні? Politico пояснило, хто виступив проти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гроші від заморожених активів РФ віддати Україні? Politico пояснило, хто виступив проти
У ЄС немає єдиної позиції щодо заморожених активів Росії
фото із відкритих джерел

Низка представників ЄС виступили проти ідеї передачі Україні прибутку із активів країни-агресора

Декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

Декілька послів з 27 урядів блоку стверджували: ідея, розроблена Іспанією, яка головувує у ЄС, не дасть економіці України термінового поштовху, якого вона потребує, і натомість ризикує підірвати зобов’язання ЄС щодо надання підтримки Києву.

Протягом кількох місяців офіційні особи ЄС шукали способи зняти прибутки від активів вартістю близько 300 мільярдів доларів, які були заморожені після початку війни. Але цей план викликав скептицизм з боку деяких урядів, зокрема Франції та Німеччини, а також з боку Європейського центрального банку, який побоюється, що це може спричинити нестабільність євро.

Російські валютні резерви були заморожені країнами-учасницями санкцій на початку війни Москви проти України і більшість із  них осіла саме в ЄС. Наприклад, близько 180 мільярдів євро в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear, яка виконує функції зберігача російських резервів. 

Свою позицію противники допомоги Україні аргументують тим, що Києву «потрібні місяці, і, можливо, навіть роки, щоб отримати ці заморожені гроші». Також вони висловили сумнів у тому, що у Мадриді нібито правильно розрахували суму прибутку.

Крім того, низка послів із країн ЄС запідозрила Іспанію у спробі використати кошти для України на інші цілі. При цьому ініціатива Мадрида не сподобалася і тим країнам, які виступають за беззаперечну підтримку Києва. Вони визнали іспанську пропозицію «зайвою», враховуючи, що всі країни ЄС, крім Угорщини, погоджуються збільшити фінансування Києва. На їхнє переконання, будь-які доходи від активів країни-агресорки «мають йти на додаток до того, що схвалено для допомоги Україні, а не замість неї».

Очікується, що Іспанія представить нову бюджетну пропозицію у вівторок увечері перед черговою дискусією серед представників ЄС у середу. 

Нагадаємо, відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора. Про це заявив економіст з Інституту перехідної економіки Банку Фінляндії Іїкка Корхонен.

Іїкка Корхонен прокоментував дані міжнародного депозитарію Euroclear про те, що за 9 місяців 2023 року відсотковий дохід на російські активи сягнув майже 3 млрд євро. За словами фінського економіста, ЄС шукає «ідеальне рішення» щодо використання заморожених російських коштів, тобто щоб воно не могло бути скасовано в суді, оскільки деякі російські підприємці вже змогли зняти санкції щодо власних коштів у судовому порядку.

Читайте також: Естонія схвалила використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Теги: санкції гроші Естонія Іспанія Брюссель фінансування дебати

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