Андрій Шевченко офіційно став кандидатом на посаду Павелка

У разі обрання на посаду Шевченко стане шостим в історії президентом Української асоціації футболу

14 постійних членів Української асоціації футболу висунули кандидатуру Шевченка на посаду очільника організації

Українська асоціація футболу підтвердила реєстрацію колишнього керманича збірної України Андрія Шевченка кандидатом на посаду президента організації. Про це повідомляє УАФ.

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Керівний орган вітчизняного футболу відзвітував про першого претендента на крісла очільника асоціації. Ним став екснападник київського «Динамо», італійського «Мілана», лондонського «Челсі» та національної збірної України.

Шевченка в президенти УАФ висунули 14 постійних членів організації. Зокрема, Київське об'єднання асоціацій футболу, Асоціація футболу Донецької області, Одеська обласна футбольна асоціація та інші. Для отримання статусу кандидати в президенти достатньо заручитися підтримкою дев'яти постійних членів УАФ.

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Зокрема, Андрій Шевченко відреагував на ініціативу членів Української асоціації футболу.

«Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачею, яка потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять. Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій», – йдеться у повідомленні.

У разі обрання Шевченко стане шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс, Анатолій Коньков і Андрій Павелко. Останній ще в червні опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів.

Вибори президента асоціації відбудуться у 2024 році. Пункт «Про обрання президента УАФ» потрапив до порядку денного позачергового конгресу організації. Його запланували на 25 січня у столичному Будинку футболу.

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Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу. Відсторонення продовжено на два місяці – до 2 жовтня включно.

Андрій Павелко був обраний головою УАФ у березні 2015 року. У лютому 2023 року Печерський районний суд Києва відсторонив від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка до 17 березня у зв’язку з обвинуваченнями у корупції та розкраданні коштів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив футболіста та тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.