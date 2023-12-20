Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу
Україна представлятиме Європу на фінальній частині світової першості в Узбекистані
фото з відкритих джерел

У вирішальному матчі кваліфікації «синьо-жовті» обіграли Польщу – 5:3

Збірна України з футзалу зіграє у фінальній частині чемпіонату світу-2024. У вирішальному матчі кваліфікації «синьо-жовті» обіграли Польщу – 5:3.

Команда Олександра Косенка стартувала у відборі з основного раунду, який виграла з доробком у 10 очок: три перемоги та єдина нічия з Нідерландами (1:1) в останньому турі.

Дотепер єдину поразку в п'яти матчах відбіркового елітраунду Україні завдали саме поляки – 2:3 у вересневій грі другого туру. Двічі «синьо-жовті» громили Бельгією та заробили чотири з шести можливих очок у двох поєдинках проти Сербії.

Зустріч з Польщею в шостому турі набувала вирішального характеру для обох команд: переможець гарантував собі путівку на мундіаль з першого місця в групі. Досі поляки втрачали очки лише в домашньому матчі проти Сербії – поразка 1:2.

Україна першою повела в рахунку на майданчику в Лодзі. Даниїл Абакшин вдало зіграв на добиванні та відзначився своїм вже шостим голом в розіграші елітраунду.

До екватора тайму українці подвоїли перевагу. Капітан «синьо-жовтих» Петро Шотурма після розіграшу кутового першим дотиком відправив м'яч у дальній кут.

Ігор Корсун закріпився в статусі найрезультативнішого гравця матчу дублем до перерви – 4:0. Футзаліст «Урагана» забив свої сьомий та восьмий голи в нинішньому елітраунді.

Польща відіграла два м'ячі за першу половину вирішального тайму. Дубль у складі суперника оформив Павел Канєвські.

Перевагу в три голи Україні повернув Ростислав Семенченко. Футзаліст відзначився своїм першим голом у кваліфікації, пробивши голкіперу поміж ніг, – 5:2.

Останнім голом у матчі відзначився поляк Якуб Рашковські. Фінальна сирена зафіксувала переможний для України рахунок – 5:3.

Кваліфікація ЧС-2024. Елітраунд. 6-й тур

Польща – Україна 3:5

Голи: Канєвські, 27, 30, Рашковські, 37 – Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 31

У підсумковій таблиці вирішальна перевага України над поляками склала одне очко. Польща з 12-очковим доробком зіграє у плей-оф серед найкращих команд на других місцях.

Група В. Турнірна таблиця

  1. Україна – 13 очок (6 матчів)
  2. Польща – 12 (6)
  3. Сербія – 8 (6)
  4. Бельгія – 1 (6)

Зазначимо, фінальна частина світової першості відбудеться в Узбекистані. Початок змагань – 14 вересня 2024 року. Європу на мундіалі представлятимуть сім збірних. До України на турнір відібралися команди Франції, Казахстану, Португалії та Іспанії.

Теги: футзал навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України чемпіонат світу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фарук Коджа вдарив арбітра в обличчя, від чого той впав на газон
Бійка на полі: президент футбольного клубу вдарив арбітра (відео)
12 грудня, 14:35
У першому матчі етапу українки поступилися команді Чехії з рахунком 23:30
Збірна України програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу
6 грудня, 20:32
Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбудеться в Німеччині
Євро-2024. З ким може зіграти Україна – результати жеребкування
2 грудня, 20:04
Свій останній матч у єврокубках у цьому сезоні «Зоря» проведе 14 грудня – на номінально домашньому полі зіграє з «Брейдабліком»
«Зоря» розгромно поступилася бельгійському «Генту»
30 листопада, 22:10
Номінально домашній матч з «Антверпеном» «Шахтар» проводив у німецькому Леверкузені
«Шахтар» переміг «Антверпен», гарантувавши собі вихід у плей-оф єврокубків
28 листопада, 21:54
Наразі у Франції за гомофобну поведінку можуть заборонити відвідувати стадіон максимум на 5 років
Міністр юстиції Франції пропонує пожиттєво заборонити відвідувати матчі вболівальникам-гомофобам
26 листопада, 12:11
Депутат Журавльов: «Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пригадую…»
У Держдумі РФ розкритикували російських футболістів, бо ті не хочуть допомагати армії
26 листопада, 11:29
Збірна України є фаворитом серед претендентів на вихід на Євро-2024
Шанси збірної України вийти на Євро-2024 зросли вдвічі після жеребкування
23 листопада, 19:55
У разі перемоги збірна України гратиме 26 березня із переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія
Збірна України дізналася суперника в плей-офф відбору на Євро-2024
23 листопада, 14:04

Новини

Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу
Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу
Чи пустять глядачів на стадіони в Україні? Нардеп-олімпійський чемпіон дав прогноз
Чи пустять глядачів на стадіони в Україні? Нардеп-олімпійський чемпіон дав прогноз
Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України
Російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України
Промоутер назвав суперника Ломаченка в бою за титул чемпіона світу IBF
Промоутер назвав суперника Ломаченка в бою за титул чемпіона світу IBF
Беленюк: Жоден російський спортсмен не гідний виступати на Олімпіаді
Беленюк: Жоден російський спортсмен не гідний виступати на Олімпіаді
Беленюк прокоментував списки спортсменів, які не повернулися до України
Беленюк прокоментував списки спортсменів, які не повернулися до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
28K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
8884
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7685
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7625
ЗСУ та російські війська розпочали бойові дії на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7112
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua