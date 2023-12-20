Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу

Україна представлятиме Європу на фінальній частині світової першості в Узбекистані

У вирішальному матчі кваліфікації «синьо-жовті» обіграли Польщу – 5:3

Збірна України з футзалу зіграє у фінальній частині чемпіонату світу-2024. У вирішальному матчі кваліфікації «синьо-жовті» обіграли Польщу – 5:3.

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Команда Олександра Косенка стартувала у відборі з основного раунду, який виграла з доробком у 10 очок: три перемоги та єдина нічия з Нідерландами (1:1) в останньому турі.

Дотепер єдину поразку в п'яти матчах відбіркового елітраунду Україні завдали саме поляки – 2:3 у вересневій грі другого туру. Двічі «синьо-жовті» громили Бельгією та заробили чотири з шести можливих очок у двох поєдинках проти Сербії.

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Зустріч з Польщею в шостому турі набувала вирішального характеру для обох команд: переможець гарантував собі путівку на мундіаль з першого місця в групі. Досі поляки втрачали очки лише в домашньому матчі проти Сербії – поразка 1:2.

Україна першою повела в рахунку на майданчику в Лодзі. Даниїл Абакшин вдало зіграв на добиванні та відзначився своїм вже шостим голом в розіграші елітраунду.

До екватора тайму українці подвоїли перевагу. Капітан «синьо-жовтих» Петро Шотурма після розіграшу кутового першим дотиком відправив м'яч у дальній кут.

Ігор Корсун закріпився в статусі найрезультативнішого гравця матчу дублем до перерви – 4:0. Футзаліст «Урагана» забив свої сьомий та восьмий голи в нинішньому елітраунді.

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Польща відіграла два м'ячі за першу половину вирішального тайму. Дубль у складі суперника оформив Павел Канєвські.

Перевагу в три голи Україні повернув Ростислав Семенченко. Футзаліст відзначився своїм першим голом у кваліфікації, пробивши голкіперу поміж ніг, – 5:2.

Останнім голом у матчі відзначився поляк Якуб Рашковські. Фінальна сирена зафіксувала переможний для України рахунок – 5:3.

Кваліфікація ЧС-2024. Елітраунд. 6-й тур

Польща – Україна 3:5

Голи: Канєвські, 27, 30, Рашковські, 37 – Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 31

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У підсумковій таблиці вирішальна перевага України над поляками склала одне очко. Польща з 12-очковим доробком зіграє у плей-оф серед найкращих команд на других місцях.

Група В. Турнірна таблиця

Україна – 13 очок (6 матчів) Польща – 12 (6) Сербія – 8 (6) Бельгія – 1 (6)

Зазначимо, фінальна частина світової першості відбудеться в Узбекистані. Початок змагань – 14 вересня 2024 року. Європу на мундіалі представлятимуть сім збірних. До України на турнір відібралися команди Франції, Казахстану, Португалії та Іспанії.