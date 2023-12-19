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Довбик переможним дублем повернув «Жироні» лідерство в Іспанії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Довбик переможним дублем повернув «Жироні» лідерство в Іспанії
фото з відкритих джерел

Довбик вийшов на поле у стартовому складі «Жирони» вже в 12-й раз у цьому сезоні

Артем Довбик відзначився двома голами у матчі, допомігши «Жироні» здобути їх 14-ту перемогу в цьому сезоні Ла Ліги. Український форвард відзначився дублем у матчі з «Алавесом». Про це передає «СуспільнеСпорт».

У 17-му турі Довбик вийшов на поле у стартовому складі «Жирони» вже в 12-й раз у цьому сезоні. Однак Віктор Циганков, інший український гравець у складі команди, не потрапив до заявки через дискомфорт у нозі, який відчував перед матчем, як повідомив тренер Мічел.

Гра проти «Алавеса» відбулася після перемоги над «Барселоною» (4:2) у попередньому турі, де Артем забив перший гол після передачі від Циганкова.

На старті матчу Артем мав хорошу нагоду відзначитись: Ян Коуту виконав подачу на голову українцю, проте гравець «Алавеса» завадив спрямувати мʼяч у сітку. У середині першого тайму Довбик відкрив рахунок у матчі. Форвард вдало зіграв на добиванні, відправивши м'яч у сітку головою після удару Коуту та сейву голкіпера «Алавеса».

На кінці першого тайму «Жирона» подвоїла свою перевагу, забивши гол через Порту, при цьому Артем Довбик не брав безпосередньо участі в цій атакі. На 59-й хвилині українець оформив свій дубль, реалізувавши пенальті, який був присуджений після фолу на Коуті. Він вдарив низом по центру воріт.

«Жирона» здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0. Довбик провів увесь матч і відзначився двома голами. Його статистика: чотири удари на ворота (два в межах воріт, один біля стійки, один заблокований), 12 точних передач з 18, два виграні повітряні бої та один виграний відбір м'яча.

«Жирона» випередила Королівський клуб у боротьбі за першу сходинку в чемпіонаті. Каталонці набрали 44 очки. У мадридців натомість 42 пункти. Третя – "Барселона" (35 очок).


 
 

Теги: Артем Довбик Порту Віктор Циганков тренер статистика

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