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Гравці «Жирони» Довбик та Циганков передали машину воїнам 95-ї бригади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Гравці «Жирони» Довбик та Циганков передали машину воїнам 95-ї бригади
Авто, передане Довбиком та Циганковим, допомагатиме українським захисникам ефективніше виконувати бойові завдання
фото: Жирона

Бійці 95-ї бригади за допомогою відеозвернення вже подякували футболістам за авто

Українські легіонери іспанської «Жирони» нападник Артем Довбик та півзахисник Віктор Циганков передали машину воїнам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за передачу цього автомобіля, який ефективніше допомагатиме виконувати завдання нашої бригади», – сказано у зверненні українських воїнів.

Цього сезону 26-річний Довбик зіграв 18 матчів за «Жирону» у всіх турнірах, у яких забив 11 голів і віддав шість результативних передач.

На рахунку Циганкова 16 поєдинків за каталонський клуб, у яких він забив три голи і зробив три асисти.

Джерело
Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Віктор Циганков ФК Жирона Артем Довбик

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