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Український голос Dota 2 Роман Skevich Паскевич – всередині гри разом з FavBet

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Український голос Dota 2 Роман Skevich Паскевич – всередині гри разом з FavBet
Новий амбасадор FavBet Роман Паскевич
фото: Favbet

Роман є одним з найбільш професійних коментаторів Dota 2 в Україні

В колі кіберспортивному ком’юніті FavBet поповнення. Починаючи з лютого 2024-го року, до числа амбасадорів кіберспорту в провідній igaming-компанії приєднується Роман «Skevich» Паскевич – коментатор Dota 2 на студії Maincast та один із найперспективніших українських стрімерів.

За останні роки Skevich здобув величезну популярність в україномовному ігровому ком’юніті завдяки своїй експертності, гумору та проукраїнській позиції. Роман є одним з найбільш професійних коментаторів Dota 2 в Україні, регулярно підтримує на своїх стрімах збори для української армії та виступає за заборону виступів російських кіберспортсменів на міжнародних турнірах.

«Співпраця з FavBet для мене – можливість робити більше якісного україномовного контенту та відстоювати інтереси України у кіберспортивному ком’юніті. Радий опинитись в команді, що розділяє моє бачення та цінності», – каже Роман «Skevich» Паскевич.

Окрім Романа, сьогодні до числа кіберамбасадорів FavBet входять популярний блогер, аналітик та коментатор Counter-Strike Олександр «Petr1k» Петрик, легендарний український гравець Counter-Strike та учасник золотого складу Арсеній «ceh9» Триноженко, Олександр «XBOCT» Дашкевич – видатний кіберспортсмен, що здобув світову популярність, граючи у Dota 2, а також екс-професійний гравець Dota 2, а нині тренер Андрій «Ghostik» Кадик.

У 2023 році FavBet також підписали українську кіберспортивну організацію Monte, що нині входить у топ-10 світового рейтингу Counter-Strike та нещодавно представила склад для виступів у Dota 2.

ТОВ «Букмекерська компанія «ФавБет». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Теги: блогер кіберспорт інтернет

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