Український голос Dota 2 Роман Skevich Паскевич – всередині гри разом з FavBet

Роман є одним з найбільш професійних коментаторів Dota 2 в Україні

В колі кіберспортивному ком’юніті FavBet поповнення. Починаючи з лютого 2024-го року, до числа амбасадорів кіберспорту в провідній igaming-компанії приєднується Роман «Skevich» Паскевич – коментатор Dota 2 на студії Maincast та один із найперспективніших українських стрімерів.

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За останні роки Skevich здобув величезну популярність в україномовному ігровому ком’юніті завдяки своїй експертності, гумору та проукраїнській позиції. Роман є одним з найбільш професійних коментаторів Dota 2 в Україні, регулярно підтримує на своїх стрімах збори для української армії та виступає за заборону виступів російських кіберспортсменів на міжнародних турнірах.

«Співпраця з FavBet для мене – можливість робити більше якісного україномовного контенту та відстоювати інтереси України у кіберспортивному ком’юніті. Радий опинитись в команді, що розділяє моє бачення та цінності», – каже Роман «Skevich» Паскевич.

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Окрім Романа, сьогодні до числа кіберамбасадорів FavBet входять популярний блогер, аналітик та коментатор Counter-Strike Олександр «Petr1k» Петрик, легендарний український гравець Counter-Strike та учасник золотого складу Арсеній «ceh9» Триноженко, Олександр «XBOCT» Дашкевич – видатний кіберспортсмен, що здобув світову популярність, граючи у Dota 2, а також екс-професійний гравець Dota 2, а нині тренер Андрій «Ghostik» Кадик.

У 2023 році FavBet також підписали українську кіберспортивну організацію Monte, що нині входить у топ-10 світового рейтингу Counter-Strike та нещодавно представила склад для виступів у Dota 2.

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