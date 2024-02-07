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Європейська рада погодилася криміналізувати кібернасильство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європейська рада погодилася криміналізувати кібернасильство
Запропоновані правила встановлюють кримінальну відповідальність за обмін інтимними зображеннями без згоди
фото з відкритих джерел

Переслідування в інтернеті, мова ненависті проти жінок та «кіберфлешинг» визнають кримінальними злочинами

Європейська рада та парламент погодилися з пропозицією криміналізувати різні види кібернасильства. Запропоновані правила встановлюють кримінальну відповідальність за обмін інтимними зображеннями без згоди, включно з дипфейками, створеними за допомогою інструментів штучного інтелекту. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Переслідування в інтернеті, мова ненависті проти жінок та «кіберфлешинг» або надсилання небажаних оголених зображень також будуть визнані кримінальними злочинами.

Комісія каже, що наявність директиви для всього Європейського Союзу, яка конкретно стосується цих конкретних дій, допоможе жертвам у державах-учасницях, які ще не криміналізували їх.

«Це термінова проблема, яку необхідно вирішити, враховуючи експоненціальне поширення та драматичний вплив насильства в інтернеті», – йдеться в повідомленні.

Крім того, директива вимагатиме від держав-членів розробки заходів, які можуть допомогти користувачам легше ідентифікувати кібернасильство та знати, як запобігти цьому, якщо це можливо, або як звернутися за допомогою. Це вимагатиме від них надати своїм громадянам та жителям онлайн-портал, куди ті також зможуть надсилати звіти.

Нагадаємо, заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі 2 лютого досягли угоди щодо Акту про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.

До слова, подальший розвиток штучного інтелекту (ШІ) може призвести до скорочення кількості робочих місць та посилення нерівності у світі, припустила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Теги: інтернет Європейський союз жінка фото

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