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Німеччина та Франція попередили про сплеск російської пропаганди перед виборами в ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Німеччина та Франція попередили про сплеск російської пропаганди перед виборами в ЄС
Французькі джерела зазначили, що наглядовий орган VIGINUM ідентифікував близько 193 вебсайтів, які мали на меті широке поширення інформації з російських ЗМІ
фото з відкритих джерел

Європейські міністри заявили, що створили спільний механізм для виявлення й реагування на потенційні російські інтернет-атаки

Франція, Польща та Німеччина звинуватили Росію у створенні складної мережі вебсайтів для поширення проросійської пропаганди з метою підриву їхніх урядів та попередили про масове поширення такого контенту напередодні виборів до ЄС у червні. Про це пише Reuters.

Західні країни неодноразово звинувачували РФ у використанні соціальних медіа для поширення неправдивої або оманливої ​​інформації, щоб схилити громадську думку проти підтримки України.

«Ми перебуваємо в період уразливості через європейські вибори, а щодо Франції через Олімпійські ігри», – заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільній пресконференції зі своїми польськими та німецькими колегами.

Міністри заявили, що створили спільний механізм для виявлення й реагування на потенційні російські інтернет-атаки. Вони зустрілися в рамках зусиль з активізації платформи «Веймарського трикутника» політичної співпраці між Німеччиною, Францією та Польщею, створеної в 1991 році.

Нагадаємо, новообраний президент Фінлядії зробив заяву про майбутні відносини з Росією.

«Політика щодо Росії проста. Дипломатичні та офіційні відносини залишаються, але відносин з РФ на політичному рівні немає і не буде, поки Росія не припинить війну в Україні», – заявив Стубб.

За словами політика, позиція Фінляндії щодо підтримки України у війні з Росією не зміниться.

Раніше депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

Депутати Європарламенту обурені тим, що Росія, часто порушуючи законодавство країн-членів ЄС, знайшла способи надавати значне фінансування політичним партіям, політикам, посадовцям і рухам у кількох демократичних країнах з метою втручання і отримання важелів впливу на їхні демократичні процеси. 

Ці зусилля РФ охоплюють надання банківських кредитів, купівлю та комерційні угоди, а також сприяння фінансовій діяльності. 

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Теги: росія президент фінансування інтернет політика Франція вибори міністр Німеччина Польща олімпійські ігри

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