Військові хакери зламали сайти 11 російських компаній та залишили оригінальне повідомлення

Серед уражених об’єктів – сайт АО «Водоканал» міста Чебоксари, який надає послуги військовій частині 40298 армії РФ

До річниці повномасштабного вторгнення українські кібери втрутилися в роботу веб-ресурсів 11 російських компаній. На стартових сторінках розмістили зображення Путіна, Шойгу, Гєрасімова, а також героїв мемів – Ждуна і Упоротого Лиса, які обговорюють провалені плани з захоплення України за три дні. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед уражених об’єктів – сайт АО «Водоканал» міста Чебоксари, який надає послуги військовій частині 40298 армії РФ, а також веб-ресурс приватної охоронної компанії «Беркут», співробітники якої входять до підрозділу «Барс» Армії РФ.

Серед переліку інших об’єктів впливу у списку компанії «Фактор» і «Тедоколор», які надають ремонтні послуги військам окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, наприкінці минулого року під хакерською атакою проукраїнських хактивістів опинилися компанії, які допомагають російській окупаційній армії з забезпеченням.

Раніше повідомлялося, що на сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом.

Також хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

До слова, в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського.