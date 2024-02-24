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Військові хакери зламали сайти 11 російських компаній та залишили оригінальне повідомлення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові хакери зламали сайти 11 російських компаній та залишили оригінальне повідомлення
Українські хакери постійно дошкуляють окупантам
фото з відкритих джерел

Серед уражених об’єктів – сайт АО «Водоканал» міста Чебоксари, який надає послуги військовій частині 40298 армії РФ

До річниці повномасштабного вторгнення українські кібери втрутилися в роботу веб-ресурсів 11 російських компаній. На стартових сторінках розмістили зображення Путіна, Шойгу, Гєрасімова, а також героїв мемів – Ждуна і Упоротого Лиса, які обговорюють провалені плани з захоплення України за три дні. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

Серед уражених об’єктів – сайт АО «Водоканал» міста Чебоксари, який надає послуги військовій частині 40298 армії РФ, а також  веб-ресурс приватної охоронної компанії «Беркут», співробітники якої входять до підрозділу «Барс» Армії РФ. 

Військові хакери зламали сайти 11 російських компаній та залишили оригінальне повідомлення фото 1

Серед переліку інших об’єктів впливу у списку  компанії «Фактор» і «Тедоколор», які надають ремонтні послуги військам окупантів. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року під хакерською атакою проукраїнських хактивістів опинилися компанії, які допомагають російській окупаційній армії з забезпеченням.

Раніше повідомлялося, що на сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом. 

Також хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Крім того, українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

До слова, в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Беркут послуги телебачення інтернет відео подарунок

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