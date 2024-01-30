У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету

Збої в роботі інтернету зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області

Координаційний центр доменів «.ru/.рф» нібито вже працює над усуненням проблеми

У центральній частині РФ фіксуються збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відриваються багато сайтів і додатків у зоні .ru. Про це пише РБК із посиланням на учасників телекомунікаційного ринку.

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Більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.

В операторі «МегаФон» заявили РБК, що фіксують зниження обсягів трафіку, але проблема «не на мережі МегаФона».

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У «Білайні» заявили, що мережа оператора працює штатно. «Можливі збої в роботі деяких інтернет-ресурсів знаходяться поза зоною відповідальності «Білайну», – заявили в компанії.

Як пише Meduza із посиланням на російські соцмережі, не відкриваються, зокрема, сайти «Яндекс» і «Вконтакте». Також недоступні додатки різних сервісів (додатки «Тінькофф», Avito, Wildberries та інші).

При цьому Координаційний центр доменів «.ru/.рф» підтвердив збій в інфраструктурі Dnssec. У центрі заявили, що «працюють над усуненням проблеми».

Dnssec – інструмент для перевірки автентичності відповіді від DNS-сервера. Його призначення - захист від підміни IP-адрес. Завдяки цьому користувачі захищені від фішингу, а сайт – від кібератак різного типу, «отруєння» трафіку.

Нагадаємо, українські кіберфахівці зламали 14 сайтів компаній, що спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для польових таборів для військових РФ.

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Раніше українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

До слова, хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери.