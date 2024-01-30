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У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
Збої в роботі інтернету зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області
фото з відкритих джерел

Координаційний центр доменів «.ru/.рф» нібито вже працює над усуненням проблеми

У центральній частині РФ фіксуються збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відриваються багато сайтів і додатків у зоні .ru. Про це пише РБК із посиланням на учасників телекомунікаційного ринку.

Більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.

В операторі «МегаФон» заявили РБК, що фіксують зниження обсягів трафіку, але проблема «не на мережі МегаФона».

У «Білайні» заявили, що мережа оператора працює штатно. «Можливі збої в роботі деяких інтернет-ресурсів знаходяться поза зоною відповідальності «Білайну», – заявили в компанії.

Як пише Meduza із посиланням на російські соцмережі, не відкриваються, зокрема, сайти «Яндекс» і «Вконтакте». Також недоступні додатки різних сервісів (додатки «Тінькофф», Avito, Wildberries та інші).

При цьому Координаційний центр доменів «.ru/.рф» підтвердив збій в інфраструктурі Dnssec. У центрі заявили, що «працюють над усуненням проблеми».

Dnssec – інструмент для перевірки автентичності відповіді від DNS-сервера. Його призначення - захист від підміни IP-адрес. Завдяки цьому користувачі захищені від фішингу, а сайт – від кібератак різного типу, «отруєння» трафіку.

Нагадаємо, українські кіберфахівці зламали 14 сайтів компаній, що спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для польових таборів для військових РФ.

Раніше українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

До слова, хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери.

Теги: хакер інтернет росія збій

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