Pin-Up Ukraine спрямувала понад 3,4 млрд грн до бюджету за 2023 рік

«Pin-Up Ukraine – найбільший платник податків серед представників легального грального бізнесу України»

Pin-Up Ukraine третій рік поспіль є найбільшим платником податку на українському ринку онлайн-гемблінгу. За 2023 рік компанія спрямувала до державного бюджету 3,4 мільярди гривень.

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Ліцензійний представник ринку Pin-Up Ukraine, який очолює рейтинг бізнесів із бездоганною діловою репутацією у галузі азартних ігор, продовжує підтримувати економіку України у воєнний період, прозоро сплачуючи податки. З початку 2023 року загальна сума надходжень від компанії до державного бюджету склала 3,4 мільярди гривень. До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок з виграшів, ПДФО, військовий збір, ЄСВ, а також – щорічний ліцензійний збір у розмірі 23,4 мільйони гривень. Компанія залишається найбільшим платником податків України гральної сфери.

Pin-Up Ukraine також демонструє відповідальну позицію та активно підтримує українців. Компанія регулярно донатить у благодійний фонд Pin-Up Foundation, який усі свої ресурси направляє на підтримку та розвиток України. На благодійні та гуманітарні проєкти компанія спрямувала понад 153,3 мільйони гривень. Pin-Up евакуював за кордон понад 100 українців, які втратили житло, приймав участь у рятувальній місії після підриву Каховської ГЕС, відремонтував і облаштував дитячі центри на Київщині, встановив стаціонарні вуличні укриття в Херсоні та Харківській області. В рамках проєкту Line-Up Фонд доставив 200 тонн товарів першої потреби у прифронтові міста та допоміг 15 тисячам українців із понад 100 населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

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«Pin-Up Ukraine – найбільший платник податків серед представників легального грального бізнесу України. Попри воєнний стан в державі ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо всі необхідні платежі до бюджету України. Для нас важливі чесність і прозорість, тому продовжимо дотримуватися виконання податкових зобов’язань для економічної стабільності держави. Також ми продовжимо нашу гуманітарну місію і допомагатимемо українцям, які постраждали від війни», – прокоментував власник Pin-Up Ukraine Ігор Зотько.

Pin-Up Ukraine демонструватиме і далі приклад корпоративної та соціальної відповідальності бізнесу, підтримуючи Україну та українців.