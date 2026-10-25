Український паверліфтер з ДЦП став автором двох світових рекордів: відео тріумфу

Дмитро Полович продовжує демонструвати вражаючий рівень виступів

Український спортсмен із дитячим церебральним паралічем Дмитро Полович встановив два світові рекорди з пауерліфтингу на міжнародних змаганнях у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини N.

Рекордний виступ на Чемпіонаті світу

Змагання проходили в межах Чемпіонату світу GPC (Global Powerlifting Committee) 2026, який триває з 20 до 25 жовтня в місті Паб'яніце Лодзинського воєводства, неподалік від Лодзі. Серед учасників турніру був і українець Дмитро Полович.

Під час свого виступу він успішно виконав присідання зі штангою вагою 65 та 72,5 кг і встановив два рекордні результати. Другий підхід був на 7,5 кг важчим за перший, тож спортсмен підвищив планку просто на помості. За словами його тренерки Ганни Куркуріної, Дмитро є єдиним у світі спортсменом із ДЦП, який виступає в цій дисципліні. Це означає, що він сам задає рівень, з яким поки ніхто не може конкурувати, окрім українця.

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Попередні рекорди українця

Нові досягнення стали продовженням виступів миколаївського атлета на міжнародній арені. У 2025 році на Чемпіонаті світу в Будапешті Дмитро Полович підняв штангу вагою 105 кг. У вересні 2026 року він перевершив власний результат на 2,5 кг, упорався зі штангою вагою 107,5 кг.

Ці показники особливо вражають на тлі його власної ваги: спортсмен важить лише 55 кг, а штанга, яку він підіймає, майже вдвічі важча за нього самого.

Нагадаємо, що тренерка Половича Ганна Куркуріна прокоментувала світовий рекорд свого підопічного. «Єдиний у світі. ДЦП останнього ступеня. Лікарі казали 1%, що він підніме голову. Він не лише підняв голову, він перші кроки зробив у 9 років. Єдиний раз, коли він випрямляється – це коли робить станову тягу. Новий світовий рекорд – 107,5 кг при власній вазі 55 кг. Ти найкращий і єдиний! Гордість», – написала Куркуріна