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Тренер «Манчестер Сіті» встановив виняткове досягнення в чемпіонаті Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тренер «Манчестер Сіті» встановив виняткове досягнення в чемпіонаті Англії
Енцо Мареска видав старт мрії
фото: EFE

«Містяни» потужно розпочали новий сезон

Керманич «Манчестер Сіті» Енцо Мареска став лише четвертим тренером в історії англійської Прем'єр-ліги з шістьма перемогами на старті роботи з новим колективом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні «містяни» розгромили «Ліверпуль» (3:0). Голами відзначилися форвард Голанд, вінгер Доку та півзахисник Шеркі. У шести турах нинішнього сезону манкуніанці оформили шість перемог і йдуть одноосібними лідерами АПЛ.

Мареска повторив досягнення трьох фахівців. Першим такого показника досягнув його співвітчизник Карло Анчелотті на чолі лондонського «Челсі». Згодом серію повторили Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті») та Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

Продовжити білу смугу підопічні Марески намагатимуться цього тижня. У прийдешньому турі «містяни» приймуть «Іпсвіч». Матч запланований на 17 жовтня.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: рекорд АПЛ тренер Уле-Ґуннар Сульшер Карло Анчелотті Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті футбол

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