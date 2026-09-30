Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх

Ян Цзиї є володаркою світового рекорду з метання списа серед спортсменок до 20 років

Ян Цзиї продемонструвала вражаючий результат у першому ж підході

18-річна китаянка Ян Цзиї здобула золото Азійських ігор у метанні списа, встановивши новий рекорд змагань на позначці 70,46 метра. Про це повідомляє «Главком».

Одна спроба – і рекорд для Цзиї

Уже своєю першою і єдиною спробою вона відправила спис на 70,46 метра. Цього результату виявилося достатньо для перемоги над японкою Харука Кітаґуті – чинною олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу 2023 року. Її найкраща спроба склала 62,70 метра. Таким чином, Ян метнула майже на вісім метрів далі за одну з головних суперниць.

Цікаво, що завдяки цьому 18-річна китаянка взяла реванш. На початку вересня Кітаґуті перемогла Ян на Абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті, однак цього разу китайська спортсменка здобула золоту медаль із рекордом Азійських ігор.

Для китайської спортсменки це був дебют на Азійських іграх. Вона зізналася, що сама не очікувала настільки потужного результату вже з першої спроби. «Мій план полягав у тому, щоб добре виконати перші дві спроби. Але я не очікувала, що покажу таку дистанцію вже з першого кидка», – сказала Ян.

Інші історичні досягнення Цзиї

Цей виступ китаянки є шостим найкращим в історії жіночого метання списа. Водночас у травні цього року Ян продемонструвала ще кращий результат – 71,74 метра. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років і друга найкраща спроба в історії дисципліни.

Світовий рекорд же належить чешці Барборі Шпотаковій – 72,28 метра. Його вона встановила у 2008 році. До слова, Ян стала лише другою спортсменкою в історії, якій вдалося двічі протягом одного сезону метнути спис за позначку 70 метрів. До неї це вдавалося лише Шпотаковій у 2008 році.

Нагадаємо, що казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки.