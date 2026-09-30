Головна Спорт Легка атлетика
search button user button menu button

Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх
Ян Цзиї є володаркою світового рекорду з метання списа серед спортсменок до 20 років
фото: World Athletics

Ян Цзиї продемонструвала вражаючий результат у першому ж підході 

18-річна китаянка Ян Цзиї здобула золото Азійських ігор у метанні списа, встановивши новий рекорд змагань на позначці 70,46 метра. Про це повідомляє «Главком».

Одна спроба – і рекорд для Цзиї 

Уже своєю першою і єдиною спробою вона відправила спис на 70,46 метра. Цього результату виявилося достатньо для перемоги над японкою Харука Кітаґуті – чинною олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу 2023 року. Її найкраща спроба склала 62,70 метра. Таким чином, Ян метнула майже на вісім метрів далі за одну з головних суперниць.

Цікаво, що завдяки цьому 18-річна китаянка взяла реванш. На початку вересня Кітаґуті перемогла Ян на Абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті, однак цього разу китайська спортсменка здобула золоту медаль із рекордом Азійських ігор.

Для китайської спортсменки це був дебют на Азійських іграх. Вона зізналася, що сама не очікувала настільки потужного результату вже з першої спроби. «Мій план полягав у тому, щоб добре виконати перші дві спроби. Але я не очікувала, що покажу таку дистанцію вже з першого кидка», – сказала Ян.

Інші історичні досягнення Цзиї

Цей виступ китаянки є шостим найкращим в історії жіночого метання списа. Водночас у травні цього року Ян продемонструвала ще кращий результат – 71,74 метра. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років і друга найкраща спроба в історії дисципліни.

Світовий рекорд же належить чешці Барборі Шпотаковій – 72,28 метра. Його вона встановила у 2008 році. До слова, Ян стала лише другою спортсменкою в історії, якій вдалося двічі протягом одного сезону метнути спис за позначку 70 метрів. До неї це вдавалося лише Шпотаковій у 2008 році.

Нагадаємо, що казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки

Теги: рекорд метання списа легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карстен Варгольм і його обраниця Ода Дьюпвік уже разом понад 10 років
Олімпійський чемпіон Варгольм одружився: фото з весілля зіркового норвежця
Сьогодні, 00:23
Ясміна Токсанбаєва лишилася без нагороди Азійських ігор
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки
28 вересня, 15:56
Університет Бригама Янга має потужну команду в бігу на довгі дистанції
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
28 вересня, 14:12
Забіг Андрія Гречаного тривав понад шість годин
Полтавський рятувальник встановив рекорд України (фото)
25 вересня, 12:59
Найдовший будинок Луцька збудинований у вигляді бджолиних сот
Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо
14 вересня, 16:30
Українка заробила 150 тися євро за перемогу
Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
12 вересня, 15:25
Ерлінг Голанд не втомлюється встановлювати нові орієнтири
Голанд наздогнав рекордсмена «Манчестер Сіті» за голами в Лізі чемпіонів
9 вересня, 14:29
Давід Сорія відзначився непересічним досягненням
Воротар середняка чемпіонату Іспанії встановив новий рекорд стабільності Ла Ліги
8 вересня, 13:51
Медісон Кіз уміло грає у вирішальних сетах
Переможниця Australian Open-2025 встановила новий рекорд жіночого тенісу
4 вересня, 17:57

Легка атлетика

Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх
Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
100K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua