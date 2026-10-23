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Жовтень б'є рекорди: у трьох містах Київщини зафіксовано аномальне тепло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жовтень б'є рекорди: у трьох містах Київщини зафіксовано аномальне тепло
Температурні рекорди зафіксовано у трьох населених пунктах Київської області
фото: glavcom.ua

Рекордні значення метеорологи зафіксували у четвер, 22 жовтня

У Київській області метеорологи зареєстрували нові температурні рекорди. Найвищі для цієї дати показники мінімальної температури повітря відзначили у трьох населених пунктах регіону. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Рекордні значення метеорологи зафіксували у четвер, 22 жовтня. Зокрема, на метеостанції в Баришівці найвища мінімальна температура повітря сягнула 9,6°С, перевершивши попередній рекорд 2006 року, який становив 9,5°С.

У Фастові мінімальна температура піднялася до 10,7°С, що перевищило показники 1982 та 2023 років у 9,6°С.

Також аномальне тепло зафіксували у Чорнобилі, де найвища мінімальна температура становила 9,7°С, здолавши попередні рекорди 1981 та 1989 років на рівні 8,9°С.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У Києві хмарна погода з проясненнями, дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: рекорд погода Київщина

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