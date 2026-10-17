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Ексфорвард «Манчестер Сіті» побив «вічний» рекорд чемпіонату Туреччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексфорвард «Манчестер Сіті» побив «вічний» рекорд чемпіонату Туреччини
Келечі Ігеаначо переписав історію турецького футболу
фото: ФК «Бурсаспор»

Бомбардир виявися нестримним у новому сезоні

Нападник турецького «Бурсаспора» Келечі Ігеаначо встановив новий орієнтир місцевого футболу, відзначившись голом у десятому поєдинку поспіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TUTTOmercatoWEB.

Напередодні нігерієць з'явився в старті «зелених крокодилів» на матч Першої ліги проти «Мугласпора». Форвард оформив дубль і продовжив власну гольову серію. Він забив бодай один м'яч у кожному поєдинку зі старту сезону.

Ігеаначо перевершив рекорд легенди стамбульського «Галатасарая» Метіна Октая. Він у сезоні 1962/63 мав дев'ятиматчеву серію голів. У кампанії 1995/96 це досягнення повторив Саффет Санджакли з «Коджаеліспора».

У нинішньому сезоні Ігеаначо зіграв 10 поєдинків, у яких оформив 14 голів. До лав «Бурсаспора» він приєднався влітку на правах вільного агента. Раніше нападник виступав здебільшого за британські колективи, зокрема «Манчестер Сіті», «Лестер» і шотландський «Селтік».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: ФК «Бурсаспор» Келечі Ігеаначо рекорд футбол

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