Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду
Юрген Клопп наразі не здобув жодної перемоги
фото: EFE

Зірковий фахівець важко вживається в нову роль

Юрген Клопп найгірше стартував на чолі національної команди Німеччини зі всіх головних тренерів в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Титулований фахівець став до керма Бундестім влітку. Першими матчами на новій посаді для нього стали поєдинки нового сезону Ліги націй. Німці спершу розписали нічию зі збірною Нідерландів (1:1), а потім сенсаційно програли Греції (0:1).

Клопп став лише третім керманичем в історії збірної Німеччини без перемог у перших двох матчах. Водночас Зепп Гербергер і Гельмут Шьон принаймні уникнули поразок, бо їхні підопічні оформили по дві нічиї. Пізніше обидва тренери стали чемпіонами світу на чолі Бундестім.

Перервати смугу невдач Клопп зможе в третьому турі Ліги націй. Німеччина 1 жовтня прийме збірну Сербії у Мюнхені. Натомість 4 жовтня німецькі футболісти спробують взяти реванш у збірної Греції.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Ліга націй Юрґен Клопп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна з перемоги стартувала в Лізі націй
Грузія – Україна: де дивитися гру Ліги націй з футболу
Сьогодні, 10:59
Україна розпочала Лігу націй перемогою над Угорщиною
Стала відома заявка збірної України на гру з Грузією в Лізі націй
Сьогодні, 09:54
Другий матч команд відбудеться 4 жовтня
Руки не тиснули. Збірна Ірландії розбила Ізраїль у матчі Ліги націй
Вчора, 23:55
Гол Мікеля Оярсабаля став вирішальним у матчі Іспанії проти Англії
Дежавю з Євро-2024 та ювілейний гол Модрича: результати Ліги націй 2026/2027 за 26 вересня
Вчора, 08:05
Кіліан Мбаппе повернеться в клуб із травмою
Мбаппе отримав медичний діагноз після травми в Лізі націй
26 вересня, 21:28
Аліяр Агаєв перетнувся із «синьо-жовтими» 12 років тому
УЄФА призначила старого знайомого збірної України арбітром матчу Ліги націй проти Грузії
26 вересня, 17:55
Орбан очолював угорський уряд у 1998–2002 роках і безперервно з 2010 по 2026 рік – загалом 20 років
Скандальний проросійський політик відвідав гру Ліги націй Угорщина – Україна (фото)
26 вересня, 15:01
Саньоль очолював збірну Грузії з лютого 2021 року
Ліга націй: Грузія змінила головного тренера перед грою з Україною
26 вересня, 13:04
Активну участь у конфлікті взяли капітани обох збірних Домінік Собослаї та Микола Матвієнко
Наприкінці гри Ліги націй Угорщина – Україна відбулася бійка (відео)
26 вересня, 00:50

Новини

Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики
Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики
Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі
Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі
«Яке кончене». Журналіст розповів про ставлення в Грузії до ексгравця «Динамо» Каладзе
«Яке кончене». Журналіст розповів про ставлення в Грузії до ексгравця «Динамо» Каладзе

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua