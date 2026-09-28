Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду

Зірковий фахівець важко вживається в нову роль

Юрген Клопп найгірше стартував на чолі національної команди Німеччини зі всіх головних тренерів в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Титулований фахівець став до керма Бундестім влітку. Першими матчами на новій посаді для нього стали поєдинки нового сезону Ліги націй. Німці спершу розписали нічию зі збірною Нідерландів (1:1), а потім сенсаційно програли Греції (0:1).

Клопп став лише третім керманичем в історії збірної Німеччини без перемог у перших двох матчах. Водночас Зепп Гербергер і Гельмут Шьон принаймні уникнули поразок, бо їхні підопічні оформили по дві нічиї. Пізніше обидва тренери стали чемпіонами світу на чолі Бундестім.

Перервати смугу невдач Клопп зможе в третьому турі Ліги націй. Німеччина 1 жовтня прийме збірну Сербії у Мюнхені. Натомість 4 жовтня німецькі футболісти спробують взяти реванш у збірної Греції.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.