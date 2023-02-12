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Український тенісист Манафов виграв турнір у Литві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український тенісист Манафов виграв турнір у Литві
Завдяки перемозі у Литві Манафов оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР
фото: ФТУ

Владислав Манафов виграв перший парний Челленджер цього року

Українець Владислав Манафов та його партнер Іван Лютаревич виграли парний титул ATP Challenger турніру у Вільнюсі (Литва).

У фіналі Манафов і Лютаревич розгромили індуса Аржун Кадхе та німця Даніеля Мазура: 6-0, 6-2.

Перемога в Вільнюсі принесла тенісистам по 100 рейтингових очок і €6845 призових на двох.

Завдяки перемозі у Литві Владислав Манафов оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР, посівши 126-ту позицію.

Загалом ж, Владислав Манафов виграв перший парний Челленджер цього року і п'ятий за кар'єру.

Теги: теніс Владислав Манафов

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