Український тенісист Манафов виграв турнір у Литві

Завдяки перемозі у Литві Манафов оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР

Владислав Манафов виграв перший парний Челленджер цього року

Українець Владислав Манафов та його партнер Іван Лютаревич виграли парний титул ATP Challenger турніру у Вільнюсі (Литва).

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У фіналі Манафов і Лютаревич розгромили індуса Аржун Кадхе та німця Даніеля Мазура: 6-0, 6-2.

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Перемога в Вільнюсі принесла тенісистам по 100 рейтингових очок і €6845 призових на двох.

Завдяки перемозі у Литві Владислав Манафов оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР, посівши 126-ту позицію.

Загалом ж, Владислав Манафов виграв перший парний Челленджер цього року і п'ятий за кар'єру.