Переможець Гвоздика не бажає реваншу проти українця
Артур Бетербієв
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Росіянин Бетербієв вважає свою перемогу закономірною
Російський чемпіон світу з боксу за версіями WBC та IBF Артур Бетербієв на бажає реваншу проти українця Олександра Гвоздика. Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом у титульному бою в середині жовтня.
«Не маю бажання знову битися з українцем. Хочу йти далі. У моєму розумінні реванш – коли боксер програв одним випадковим ударом. У нашому поєдинку ніяких несподіванок не було. Результат закономірний», - передає слова Бетербієва «Российская газета».
Натомість Гвоздик заявляв після поразки, що готуватиметься до повернення чемпіонства. При цьому українцю байдуже, за якою саме версією виборювати титул.