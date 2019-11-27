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    Переможець Гвоздика не бажає реваншу проти українця

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    Артур Бетербієв - Переможець Гвоздика не бажає реваншу проти українця
    Артур Бетербієв
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    Росіянин Бетербієв вважає свою перемогу закономірною

    Російський чемпіон світу з боксу за версіями WBC та IBF Артур Бетербієв на бажає реваншу проти українця Олександра Гвоздика. Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом у титульному бою в середині жовтня.

    «Не маю бажання знову битися з українцем. Хочу йти далі. У моєму розумінні реванш – коли боксер програв одним випадковим ударом. У нашому поєдинку ніяких несподіванок не було. Результат закономірний», - передає слова Бетербієва «Российская газета».

    Натомість Гвоздик заявляв після поразки, що готуватиметься до повернення чемпіонства. При цьому українцю байдуже, за якою саме версією виборювати титул.

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    бокс Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
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