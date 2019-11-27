Переможець Гвоздика не бажає реваншу проти українця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Бетербієв Фейсбук

Росіянин Бетербієв вважає свою перемогу закономірною

Російський чемпіон світу з боксу за версіями WBC та IBF Артур Бетербієв на бажає реваншу проти українця Олександра Гвоздика. Бетербієв переміг Гвоздика технічним нокаутом у титульному бою в середині жовтня.

«Не маю бажання знову битися з українцем. Хочу йти далі. У моєму розумінні реванш – коли боксер програв одним випадковим ударом. У нашому поєдинку ніяких несподіванок не було. Результат закономірний», - передає слова Бетербієва «Российская газета».

Натомість Гвоздик заявляв після поразки, що готуватиметься до повернення чемпіонства. При цьому українцю байдуже, за якою саме версією виборювати титул.