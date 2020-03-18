Ексзірка «Челсі» втік з турецького клубу через коронавірус
Джон Обі Мікель вважає, що в такий час потрібні заходи самоізоляції
Відомий нігерійський півоборонець Джон Обі Мікель відмовився виступати в турецькому «Трабзонспорі» і покинув команду в розпал чемпіонської гонки.
Обі Мікель вважає небезпечним виступати в турецькому чемпіонаті, який не переривається через проблеми з поширення коронавірусу.
Африканець повідомив клуб, що він відмовляється грати і сторони домовилися про розірвання контракту. За словами Джона, він твердо переконаний, що в такий непростий час необхідні заходи самоізоляції і зупинки чемпіонату Туреччини.
Для «Трабзонспора» це серйозний удар. Обі Мікель був гравцем основи, який визначав гру команди в центрі поля.
Після 26-ти турів «Трабзонспор» очолює таблицю чемпіонату разом з «Бешикташем». Чемпіонат Туреччини через коронавірус не призупиняють.