Ексзірка «Челсі» втік з турецького клубу через коронавірус



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Джон Обі Мікель домігся розторгнення контракту UA-Футбол

Джон Обі Мікель вважає, що в такий час потрібні заходи самоізоляції

Відомий нігерійський півоборонець Джон Обі Мікель відмовився виступати в турецькому «Трабзонспорі» і покинув команду в розпал чемпіонської гонки.

Обі Мікель вважає небезпечним виступати в турецькому чемпіонаті, який не переривається через проблеми з поширення коронавірусу.

Африканець повідомив клуб, що він відмовляється грати і сторони домовилися про розірвання контракту. За словами Джона, він твердо переконаний, що в такий непростий час необхідні заходи самоізоляції і зупинки чемпіонату Туреччини.

Для «Трабзонспора» це серйозний удар. Обі Мікель був гравцем основи, який визначав гру команди в центрі поля.

Після 26-ти турів «Трабзонспор» очолює таблицю чемпіонату разом з «Бешикташем». Чемпіонат Туреччини через коронавірус не призупиняють.

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