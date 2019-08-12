Український оборонець забив дебютний гол у європейському чемпіонаті (відео)



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Артем Сухоцький вдало розпочав чемпіонат Словаччини-2019/2020 ФК «Слован»

Клуб Артема Скухоцького здобув розгромну перемогу

Вихованець київського «Динамо» екс-оборонець «Олександрії» й «Зорі» Артем Сухоцький взяв участь у розгромі братиславського «Слована» над ВіОном.

Український футболіст забив у матчі чемпіонату Словаччини проти ВіОНа, в якому його команда перемогла 4:0.

Сухоцький провів на полі весь матч і відзначився на 48-й хвилині, зробивши рахунок 2:0.

Це дебютний гол українця в чемпіонаті Словаччини цього сезону.