«Карпати» в меншості втримали нічию проти «Маріуполя» (відео)



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Львів’яни вдесятьох догравали матч проти учасника Ліги Європи

«Карпати» (Львів) – «Маріуполь» - 1:1

Голи: 0:1 – Топалов (24). 1:1 – Войкович (30).

«Карпати»: Підківка - Мартінс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак - Кльоц, Вербний, Войкович (Лайоус, 62) - Ді Франко, Понде (Карпенко, 63), Гуцуляк. Тренер – Олександр Чижевський.

«Маріуполь»: Гальчук - Кирюханцев, Федорчук, Яворський, Дава – Чех (Мишньов, 57), Танковський – Кащук (Чурко, 46), Корнієнко (Полегенько, 65), Топалов - Вакула. Тренер – Олександр Бабич.

Попередження: Кльоц (47, 68), Гуцуляк (67), Ді Франко (77) – Яворський (55), Федорчук (79).

Вилучення: Кльоц (68).

Судді: Труханов – Шланчак, Клименко, Дердо.

11 серпня. Львів. Стадіон «Україна»

Фактично долю поєдинку було вирішено в середині першого тайму, коли суперники обмінялися голами.

Гості з початком другої 45-хвилинки намагалися дотиснути господарів. Та навіть вилучення Кльоца цьому не допомогло. Господарі надійно оборонялися.

У наступному турі «Карпати» 18 серпня грають на виїзді проти «Олімпіка», а «Маріуполь» має зіграти вдома проти «Динамо» аж 25 вересня.