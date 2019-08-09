«Дніпро-1» заявив у Прем’єр-лігу Шапаренка
Джон Рауль Олексій Ернандес Шапаренко
УПЛ
Команда Дмитра Михайленка внесла до заявки нового захисника
«Дніпро-1» вніс до заявки на сезон у Прем’єр-лізі захисника Джона Рауля Олексія Ернандеса Шапаренка.
Вихованець клубної академії 2002 року народження є однофамільцем півзахисника «Динамо» Миколи Шапаренка.
Ернандес Шапаренко цього сезону може дебютувати в Прем’єр-лізі. Минулого він зіграв чотири матчі за клубну команду U-19.
У третьому турі української Прем’єр-ліги «Дніпро-1» грає 11 серпня вдома проти чернігівської «Десни».