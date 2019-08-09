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    «Дніпро-1» заявив у Прем’єр-лігу Шапаренка

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    <p>Джон Рауль Олексій Ернандес Шапаренко</p> - «Дніпро-1» заявив у Прем’єр-лігу Шапаренка

    Джон Рауль Олексій Ернандес Шапаренко

    УПЛ

    Команда Дмитра Михайленка внесла до заявки нового захисника

    «Дніпро-1» вніс до заявки на сезон у Прем’єр-лізі захисника Джона Рауля Олексія Ернандеса Шапаренка.

    Вихованець клубної академії 2002 року народження є однофамільцем півзахисника «Динамо» Миколи Шапаренка.

    Ернандес Шапаренко цього сезону може дебютувати в Прем’єр-лізі. Минулого він зіграв чотири матчі за клубну команду U-19.

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    У третьому турі української Прем’єр-ліги «Дніпро-1» грає 11 серпня вдома проти чернігівської «Десни».  

     

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