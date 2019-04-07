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    Новини

    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)

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    Василь Гумен став чемпіоном світу серед кадетів - Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Василь Гумен став чемпіоном світу серед кадетів
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    Хлопець з Ужгорода потішив ефектною перемогою в польській Торуні

    Український шабліст Василь Гумен став у польській Торуні чемпіоном світу серед кадетів.

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    У фіналі закарпатець переміг італійця Джорджіо Марчіано з рахунком 15:10.

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    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
    FIE

    Нагадаємо, що минулого тижня чемпіоном світу серед юніорів став сноубордист із села Ільці Верховинського району Івано-Франківської області Михайло Харук.

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