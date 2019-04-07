Український шабліст став чемпіоном світу (фото)
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Василь Гумен став чемпіоном світу серед кадетів
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Хлопець з Ужгорода потішив ефектною перемогою в польській Торуні
Український шабліст Василь Гумен став у польській Торуні чемпіоном світу серед кадетів.
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У фіналі закарпатець переміг італійця Джорджіо Марчіано з рахунком 15:10.
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Нагадаємо, що минулого тижня чемпіоном світу серед юніорів став сноубордист із села Ільці Верховинського району Івано-Франківської області Михайло Харук.