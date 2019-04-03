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    Українець став чемпіоном світу зі сноубордингу!

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    Михайло Харук з батьком-тренером піднялися на світову вершину - Українець став чемпіоном світу зі сноубордингу!
    Михайло Харук з батьком-тренером піднялися на світову вершину
    Ski Federation of Ukraine

    До Михайла Харука схожих досягнень в українському сноубордингу ще не було

    Сноубордист Михайло Харук з села Ільці верховинського району Івано-Франківської області став чемпіоном світу зі сноубордингу в дисципліні паралельний слалом. Змагання відбувалися в Роґлі (Словенія).

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    До того, на чемпіонаті світу в 2017 році в дисципліні слалом Михайло фінішував 11-м, у 2018 році - восьмим.

    До Харука схожих досягнень де досягав жоден український сноубордист.

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    Українець став чемпіоном світу зі сноубордингу!
    Українець став чемпіоном світу зі сноубордингу!
    Ski Federation of Ukraine

    Нагадаємо, що в лютому вперше в історії українського сноубордингу віце-чемпіонкою світу серед дорослих у тому ж паралельному слаломі стала Аннамарі Данча з Ужгорода.

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