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    Український шпажист Нікішин взяв срібло на етапі Кубка світу в Парижі

    • Сьогодні, 20:07
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    Богдан Нікішин. Фото: Getty Images
    Богдан Нікішин. Фото: Getty Images

    Для Нікішина ця медаль стала четвертою в нинішньому сезоні

    Український шпажист Богдан Нікішин став срібним призером на етапі Кубка світу з фехтування в Парижі.

    Нікішин стартував відразу в турі прямого вибування під другим номером посіву. У стартовому поєдинку лідер збірної України переміг одним уколом перспективного іспанця Юлена Перейру (14:13) в 1/16 фіналу з мінімальною перевагою обіграв Квон Ен Чжуна (5:4) з Південної Кореї, потім розібрався з венесуельцем Франциско Лімардо, завершивши бій із рахунком 9:1, і здобув путівку в півфінал турніру, перемігши американця Кертіса Макдональда (15:10).

    На стадії 1/2 фіналу українець вибив з боротьби південнокорейця Пак Кен Ду (15:9), а у вирішальному поєдинку програв двома уколами дворазовому чемпіону світу Миколі Новосьолову (13:15) з Естонії.

    Для Нікішина ця медаль стала четвертою в нинішньому сезоні. На рахунку українського шпажисти вже було два срібла, завойованих на етапах Кубка світу в швейцарському Берні і німецькому Хайденхаймі, а також золото, яке він добув на аналогічному турнірі у Ванкувері.

    Зазначимо, що Нікішин вперше потрапив на п'єдестал пошани в особистій першості на етапі Кубка світу в Парижі.

    Джерело: xsport.ua

    Богдан Нікішин шпажисти Кубок світу Фехтування
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