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    Український триатлоніст виграв «бронзу» на Кубку Азії

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    Марина Кирик і Віталій Воронцов провели одні з найкращих стартів у сезоні - Український триатлоніст виграв «бронзу» на Кубку Азії
    Марина Кирик і Віталій Воронцов провели одні з найкращих стартів у сезоні
    Фото: соцмережі

    Віталій Воронцов на змаганнях в Ташкенті став третім призером, Марина Кирик фінішувала четвертою

    Українець Віталій Воронцов вдруге на осінніх стартах піднявся на подіум на престижних змаганнях «залізних» атлетів світу. Після успіху на етапі Гран-прі Франції, де він посів друге місце в дуатлоні, киянин переїхав до Ташкента. Там він взяв участь у Кубку Азії Elite Man з триатлону та зумів вибороти бронзову нагороду.

    Віталій Воронцов став третім призером на змаганнях у Ташкенті
    Віталій Воронцов став третім призером на змаганнях у Ташкенті

    У жіночих змаганнях на четвертій позиції в заліку Elite Woman фінішувала Марина Кирик.

    Фініш Марини Кирик
    Фініш Марини Кирик

    Віталій – чемпіон України з триатлону на спринтерській дистанції, переможець Кубку Європи з триатлону ((junior), срібний призер чемпіонату світу з дуатлону (junior), чемпіон Європи з дуатлону та акватлону (junior), бронзовий призер чемпіонату Європи з дуатлону в категорії U23.

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    Теги: триатлон Віталій Воронцов
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    Український триатлоніст виграв «бронзу» на Кубку Азії