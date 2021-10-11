Український триатлоніст виграв «бронзу» на Кубку Азії

Марина Кирик і Віталій Воронцов провели одні з найкращих стартів у сезоні

Віталій Воронцов на змаганнях в Ташкенті став третім призером, Марина Кирик фінішувала четвертою

Українець Віталій Воронцов вдруге на осінніх стартах піднявся на подіум на престижних змаганнях «залізних» атлетів світу. Після успіху на етапі Гран-прі Франції, де він посів друге місце в дуатлоні, киянин переїхав до Ташкента. Там він взяв участь у Кубку Азії Elite Man з триатлону та зумів вибороти бронзову нагороду.

Віталій Воронцов став третім призером на змаганнях у Ташкенті

У жіночих змаганнях на четвертій позиції в заліку Elite Woman фінішувала Марина Кирик.

Фініш Марини Кирик

Віталій – чемпіон України з триатлону на спринтерській дистанції, переможець Кубку Європи з триатлону ((junior), срібний призер чемпіонату світу з дуатлону (junior), чемпіон Європи з дуатлону та акватлону (junior), бронзовий призер чемпіонату Європи з дуатлону в категорії U23.