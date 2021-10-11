Легендарний боксер оцінив шанси Усика в потенційному бою з Ф’юрі

Ворд вважає, що британець надто великий для українського чемпіона

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях, найкращий боксер 2011 року Андре Ворд поділився очікуваннями від поєдинку Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика.

В останньому поєдинку Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера, Усик одноголосним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа.

«Усик не зможе побити Ф'юрі. Тайсон не просто великий телепень – це майстерний боксер, відмінно вміє битися. Думаю, що він занадто масивний для Усика.

Ентоні Джошуа слід побитися з Усиком у реванші, а Ф'юрі зустрітися з переможцем, хто б ним не був. Тайсону потрібно спробувати завоювати ще один титул. Якщо Ф'юрі досягне успіху, то потім можна йти. Йому більше нічого доводити», – розповів Ворд Behind The Gloves.

Ф’юрі й Вайлдер провели один з найяскравіших поєдинків в історії (фоторепортаж).

У бою Тайсон двічі був у нокдауні, і стільки ж разів змушував рефері відкривати рахунок Вайлдеру (відео).

Сутичка завершилася глибоким нокаутом, а Деонтей потрапив до лікарні.