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    Легендарний боксер оцінив шанси Усика в потенційному бою з Ф’юрі

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    Андре Ворд не вірить в Олександра Усика - Легендарний боксер оцінив шанси Усика в потенційному бою з Ф’юрі
    Андре Ворд не вірить в Олександра Усика
    Фото з відкритих джерел

    Ворд вважає, що британець надто великий для українського чемпіона

    Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях, найкращий боксер 2011 року Андре Ворд поділився очікуваннями від поєдинку Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика.

    В останньому поєдинку Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера, Усик одноголосним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа.

    «Усик не зможе побити Ф'юрі. Тайсон не просто великий телепень – це майстерний боксер, відмінно вміє битися. Думаю, що він занадто масивний для Усика.

    Ентоні Джошуа слід побитися з Усиком у реванші, а Ф'юрі зустрітися з переможцем, хто б ним не був. Тайсону потрібно спробувати завоювати ще один титул. Якщо Ф'юрі досягне успіху, то потім можна йти. Йому більше нічого доводити», – розповів Ворд Behind The Gloves.

    Ф’юрі й Вайлдер провели один з найяскравіших поєдинків в історії (фоторепортаж).

    У бою Тайсон двічі був у нокдауні, і стільки ж разів змушував рефері відкривати рахунок Вайлдеру (відео).

    Сутичка завершилася глибоким нокаутом, а Деонтей потрапив до лікарні.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Андре Ворд
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    Легендарний боксер оцінив шанси Усика в потенційному бою з Ф’юрі