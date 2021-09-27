Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля

Срібна призерка Олімпіади не тільки добре б'ється, а й гарно танцює

Каратистка Анжеліка Терлюга через Олімпіаду в Токіо відклала весілля на осінь. Церемонія, як вона зізналася, вимагала навіть більше зусиль, ніж підготовка до Ігор-2020. З нареченим, Володимиром Зарецьким, вони спочатку сходили до рагсу, де були присутні лише найближчі родичі, а вже на вихідні влаштували пишне свято.

З'ясувалося, що молода дружина не лише добре б'ється, а й гарно танцює. Фото і відео з весілля вона в соцмережах ще не викладала, але за неї це зробили гості.

Анжеліка не планує завершувати кар'єру спортсменки. Прикро лише, що в Парижі-2024 карате представлено не буде.