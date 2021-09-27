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    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля

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    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля
    Фото: соцмережі

    Срібна призерка Олімпіади не тільки добре б'ється, а й гарно танцює

    Каратистка Анжеліка Терлюга через Олімпіаду в Токіо відклала весілля на осінь. Церемонія, як вона зізналася, вимагала навіть більше зусиль, ніж підготовка до Ігор-2020. З нареченим, Володимиром Зарецьким, вони спочатку сходили до рагсу, де були присутні лише найближчі родичі, а вже на вихідні влаштували пишне свято.

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    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля
    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля
    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля
    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля
    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля
    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля

    З'ясувалося, що молода дружина не лише добре б'ється, а й гарно танцює. Фото і відео з весілля вона в соцмережах ще не викладала, але за неї це зробили гості.

    Анжеліка не планує завершувати кар'єру спортсменки. Прикро лише, що в Парижі-2024 карате представлено не буде.

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    Теги: Олімпіада Анжеліка Терлюга
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    Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля