  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Кримський татарин присвятив перемогу на чемпіонаті світу Україні та своєму народу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ленур Теміров здобув бронзову нагороду чемпіонату світу - Кримський татарин присвятив перемогу на чемпіонаті світу Україні та своєму народу
    Ленур Теміров здобув бронзову нагороду чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    Борець греко-римського стилю Ленур Теміров здобув в Осло бронзову нагороду

    Ленур Теміров, який на Олімпіаді в Токіо зупинився за крок від п’єдесталу, здобув омріяну медаль на чемпіонаті світу з боротьби, який проходив у норвезькому Осло. У сутичці за бронзову нагороду в категорії до 63 кг українець здолав опір азербайджанця Талеха Мамедова – 5:4.

    «Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України!» – написав спортсмен кримськотатарською та українською мовами.

    Раніше бронзові нагороди в Осло здобули майстри з вільної боротьби Магамед Закарієв (до 97 кілограмів) та 18-річна Олександра Хоменець (до 55 кілограмів).

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада греко-римська боротьба Ленур Теміров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кримський татарин присвятив перемогу на чемпіонаті світу Україні та своєму народу