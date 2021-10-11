Кримський татарин присвятив перемогу на чемпіонаті світу Україні та своєму народу

Борець греко-римського стилю Ленур Теміров здобув в Осло бронзову нагороду

Ленур Теміров, який на Олімпіаді в Токіо зупинився за крок від п’єдесталу, здобув омріяну медаль на чемпіонаті світу з боротьби, який проходив у норвезькому Осло. У сутичці за бронзову нагороду в категорії до 63 кг українець здолав опір азербайджанця Талеха Мамедова – 5:4.

«Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України!» – написав спортсмен кримськотатарською та українською мовами.

Раніше бронзові нагороди в Осло здобули майстри з вільної боротьби Магамед Закарієв (до 97 кілограмів) та 18-річна Олександра Хоменець (до 55 кілограмів).