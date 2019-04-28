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    Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Україна - Японія&nbsp; - Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Україна - Японія 
    Федерація хокею Естонії

    Наша національна команда поступилася суперникам з Японії

    Україна – Японія - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

    0:1 – Хірано (Х. Сато, Ю. Терао) – 04:43,
    1:1 – Лялька (Міхнов) – 08:16,
    1:2 – Сато (Хірано) – 12:52,
    1:3 – Саіто (Накаяшикі, К. Сато) – 37:42,
    2:3 – Пангелов-Юлдашев – 39:46,
    Кидки: 22 (6, 12, 4) – 26 (12, 7, 7),
    Штраф: 6 (2, 2, 2) – 22 (4, 2, 16).

    Україна: Дяченко (Оганджанян); Мережко – Пангелов-Юлдашев, Петрухно – Толстушко, Григор’єв – Скрипець, Романенко; Лялька – Мазур – Міхнов, Гаврик – Буценко – Бабинець, Коваленко – Гриценко – Німенко, Пересунько – Даниленко – Задоєнко, Чердак.
    Япония: Хата (Онода); Каваі – Ямада, Х. Сато – Хашимото, Міношима – Іто, Хаята- Хашиба; Накаяшикі – Саіто – К. Сато, Хірано – Фурухаші – Ю. Терао, Х. Терао – Івамото – Міура, Шинохара – Танака – Осака.

    Національна збірна України з хокею поступилася команді Японії в стартовому поєдинку чемпіонату світу в дивізіоні 1В. Змагання 28 квітня стартували в естонському Таллінні.

    Японці вважаються фаворитами турніру в Естонії. Рік тому українці поступилися азіатам з рахунком 1:7. Цього разу суперники також швидко заволоділи ініціативою та відкрили рахунок. Однак українці всього за хвилину відновили рівновагу. На певний час українці перехопили важелі гри. Втім суперники в одній з контратак знову вийшли вперед.

    У другій 10-хвилинці наша збірна більше атакувала, перевершила суперника за кидками. Та у підсумку команди лише обмінялися голами.

    У третьому періоді також продовжилася обопільно гостра боротьба, однак цього разу без закинутих шайб. Відтак у підсумку мінімальна поразка української команди.

    У наступному поєдинку 29 квітня збірна України грає проти Польщі, яка також претендує на першість в Таллінні.

    Найкращі моменти матчу Україна - Японія
     Читайте також: Склад збірної України з хокею на чемпіонаті світу-2019
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