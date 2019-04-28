Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Україна - Японія Федерація хокею Естонії

Наша національна команда поступилася суперникам з Японії

Україна – Японія - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 – Хірано (Х. Сато, Ю. Терао) – 04:43,

1:1 – Лялька (Міхнов) – 08:16,

1:2 – Сато (Хірано) – 12:52,

1:3 – Саіто (Накаяшикі, К. Сато) – 37:42,

2:3 – Пангелов-Юлдашев – 39:46,

Кидки: 22 (6, 12, 4) – 26 (12, 7, 7),

Штраф: 6 (2, 2, 2) – 22 (4, 2, 16).

Україна: Дяченко (Оганджанян); Мережко – Пангелов-Юлдашев, Петрухно – Толстушко, Григор’єв – Скрипець, Романенко; Лялька – Мазур – Міхнов, Гаврик – Буценко – Бабинець, Коваленко – Гриценко – Німенко, Пересунько – Даниленко – Задоєнко, Чердак.

Япония: Хата (Онода); Каваі – Ямада, Х. Сато – Хашимото, Міношима – Іто, Хаята- Хашиба; Накаяшикі – Саіто – К. Сато, Хірано – Фурухаші – Ю. Терао, Х. Терао – Івамото – Міура, Шинохара – Танака – Осака.

Національна збірна України з хокею поступилася команді Японії в стартовому поєдинку чемпіонату світу в дивізіоні 1В. Змагання 28 квітня стартували в естонському Таллінні.

Японці вважаються фаворитами турніру в Естонії. Рік тому українці поступилися азіатам з рахунком 1:7. Цього разу суперники також швидко заволоділи ініціативою та відкрили рахунок. Однак українці всього за хвилину відновили рівновагу. На певний час українці перехопили важелі гри. Втім суперники в одній з контратак знову вийшли вперед.

У другій 10-хвилинці наша збірна більше атакувала, перевершила суперника за кидками. Та у підсумку команди лише обмінялися голами.

У третьому періоді також продовжилася обопільно гостра боротьба, однак цього разу без закинутих шайб. Відтак у підсумку мінімальна поразка української команди.

У наступному поєдинку 29 квітня збірна України грає проти Польщі, яка також претендує на першість в Таллінні.