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Українці здобули 32 нагороди на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українці здобули 32 нагороди на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат
У сумі двоборства українці здобули 9 «великих медалей»

Наші спортсмени посіли другі командні місця серед дівчат U17, хлопців U17 та дівчат U15

32 медалі та 6 рекордів Європи – з таким результатом завершили українські важкоатлети виступ на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років у Мадриді (Іспанія). Про це повідомляє «Главком».

Наші спортсмени посіли другі командні місця серед дівчат U17, хлопців U17 та дівчат U15.

У сумі двоборства українці здобули 9 «великих медалей».

Чемпіонами та рекордсменами Європи стали:

  • «Золото»: Олена Михалюк (40 кг, U 15, 125 кг).
  • «Золото»: Катерина Малащук (48 кг, U17, 169 кг – рекорд Європи у сумі двоборства, 76 кг – рекорд Європи у ривку, 93 кг – рекорд Європи у поштовху).
  • «Золото»: Юрій Климкович (79 кг U17, 139 кг – рекорд Європи у ривку).
  • «Золото»: Сергій Котелевський (88 кг, U17, 318 кг – рекорд Європи у сумі дворорства, 177 кг – рекорд Європи у поштовху).

У ривку та поштовху наші важкоатлети вибороли 23 «малі медалі».

Катерина Малащук стала найкращою спортсменкою серед дівчат до 17 років. Кіра Строганова посіла третє місце по Сінклеру серед спортсменок до 15 років.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: важкоатлетка важка атлетика спорт

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