Головна Спорт Новини
search button user button menu button

12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу
Юй стала наймолодшою фіналісткою чемпіонату світу за всю історію
фото: AP

Китай замкнув трійку призерів у жіночій естафети на дистанції 4х200 метрів

12-річна китаянка Юй Цзиді стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з водних видів спорту в Сінгапурі в жіночій естафеті 4x200 метрів вільним стилем. Про це повідомляє «Главком».

Китай замкнув трійку призерів у жіночій естафети на дистанції 4х200 метрів. Переможцем стала збірна Австралії, другою фінішувала команда США.

12-річна Юй Цзиді не брала участі у фінальному запливі, але виступила у попередньому, завдяки чому офіційно стала бронзовою призеркою чемпіонату світу.

У Сінгапурі юна китаянка двічі стала четвертою – на дистанціях 200 метрів комплексним стилем та батерфляєм.

12-річна спортсменка здобула право брати участь у світовій першості завдяки блискучим виступам на чемпіонаті Китаю, де здобула перемоги на дистанціях 100 та 200 метрів батерфляєм, а також у 400-метровому комплексному плаванні. 

Хоча Юй лише 12 років, вона не є наймолодшою учасницею в історії чемпіонатів світу з плавання. Цей рекорд належить спортсменці з Бахрейну Альзаїн Тарек, яка у 2015 році вийшла на старт світової першості у віці 10 років. Тим не менш, Юй стала наймолодшою фіналісткою чемпіонату світу за всю історію.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом. 

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.

Теги: плавання спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юй Цзиді створює ажіотаж на чемпіонаті світу з плавання 2025 року
12-річна плавчиня з Китаю встановила незвичний світовий рекорд
Вчора, 13:41
Ольга Голодна стала переможницею у штовханні ядра
Україна здобула 11 нагород на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації
29 липня, 14:32
Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак (по центру) стали переможцями континентальної першості
Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
29 липня, 12:44
Софії Якушиній 19 років. Наприкінці 2024 року вона поїхала вчитися до Америки
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
28 липня, 10:56
Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика
Україна здобула друге золото на Універсіаді-2025
21 липня, 10:50
Іверсен – чотириразовий чемпіон світу з лижних перегонів, срібний призер Олімпійських ігор
Призера Олімпіади під час пробіжки покусав пес
16 липня, 14:58
Проросійська Міжнародна федерація плавання допустила росіян до змагань в естафетах всупереч рекомендаціям МОК
World Aquatics опублікувала прапори Росії у протоколах естафет чемпіонату світу з плавання
14 липня, 17:37
Лідія Семенова неодноразово ставала переможцем та призером міжнародних турнірів
Пішла з життя легендарна українська шахістка
6 липня, 10:52
Борха Гомес очолював загальний залік чемпіонату Європи
20-річний мотогонщик загинув під час тестових заїздів
4 липня, 10:23

Новини

12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу
12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу
«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП
«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП
Олімпійська чемпіонка загинула у горах Пакистану: від її останнього бажання мороз по шкірі
Олімпійська чемпіонка загинула у горах Пакистану: від її останнього бажання мороз по шкірі
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
Українці судитимуть поєдинок Ліги конференцій
Українці судитимуть поєдинок Ліги конференцій
Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет
Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
37K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
27K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
3302
РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua