12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу

Китай замкнув трійку призерів у жіночій естафети на дистанції 4х200 метрів

12-річна китаянка Юй Цзиді стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з водних видів спорту в Сінгапурі в жіночій естафеті 4x200 метрів вільним стилем. Про це повідомляє «Главком».

Китай замкнув трійку призерів у жіночій естафети на дистанції 4х200 метрів. Переможцем стала збірна Австралії, другою фінішувала команда США.

12-річна Юй Цзиді не брала участі у фінальному запливі, але виступила у попередньому, завдяки чому офіційно стала бронзовою призеркою чемпіонату світу.

У Сінгапурі юна китаянка двічі стала четвертою – на дистанціях 200 метрів комплексним стилем та батерфляєм.

12-річна спортсменка здобула право брати участь у світовій першості завдяки блискучим виступам на чемпіонаті Китаю, де здобула перемоги на дистанціях 100 та 200 метрів батерфляєм, а також у 400-метровому комплексному плаванні.

Хоча Юй лише 12 років, вона не є наймолодшою учасницею в історії чемпіонатів світу з плавання. Цей рекорд належить спортсменці з Бахрейну Альзаїн Тарек, яка у 2015 році вийшла на старт світової першості у віці 10 років. Тим не менш, Юй стала наймолодшою фіналісткою чемпіонату світу за всю історію.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом.

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.