Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
Софії Якушиній 19 років. Наприкінці 2024 року вона поїхала вчитися до Америки

Якушина розраховує почати представляти Туреччину на міжнародному рівні вже у 2026 році

Срібна призерка чемпіонату Росії 2024 року з легкої атлетики у семиборстві Софія Якушина заявила, що отримала турецьке громадянство. Про це повідомляє «Главком».

«Так, з'явилася така можливість, і я за неї схопилася. Я вирішила, що для мене та моєї кар'єри, яка у спортсменів не вічна і навіть не дуже довга, це правильне та потрібне рішення. Але в мене залишається громадянство Росії. Мій сезон закінчився чемпіонатом NCAA у червні в Орегоні. Зараз маю відпочинок. Незабаром розпочинається навчальний семестр і починаємо готуватися вже до наступного сезону», – сказала Якушина.

Софії Якушиній 19 років. Наприкінці 2024 року вона поїхала вчитися до Америки.

Якушина розраховує почати представляти Туреччину на міжнародному рівні вже у 2026 році.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: легка атлетика росія Туреччина спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення пов'язане з визнанням Польщі «ворожою державою» для Москви
Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію
22 липня, 16:28
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
Протягом останніх років своєї професійної кар'єри Павлик змагався у ваговій категорії понад 130 кг
ЗСУ на фронті ліквідували 130-кілограмового чемпіона світу з боротьби куреш
15 липня, 13:08
Одного чоловіка було госпіталізовано для подальшого обстеження та лікування
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ (оновлено)
12 липня, 15:33
155-та бригада російської окупаційної армії опинилася серед «улюблених» підрозділів російського диктатора Володимира Путіна
«Улюблена» бригада Путіна: ГУР перехопив наказ про страту українського військового
12 липня, 12:23
У Харкові зафіксовано влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівки у двох районах міста
Атака на Харків: російські дрони поцілили у багатоповерхівки, є постраждалі (оновлено)
7 липня, 14:20
Дрони атакували льотовища у РФ, тож люди застрягли у аеропортах
Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки
7 липня, 12:40
Китай практично приступив до формування нового світу
Коли США прокинуться від Трампа, або Що готує Китай
6 липня, 18:00
Сі Цзіньпін і Ердоган витісняють Путіна з Кавказу
Китай і Туреччина витісняє РФ з Кавказу: що це означає для України
6 липня, 09:51

Новини

Українські рапіристки емоційно відсвяткували перемогу над росіянками на чемпіонаті світу
Українські рапіристки емоційно відсвяткували перемогу над росіянками на чемпіонаті світу
Онофрійчук здобула чотири нагороди етапу Кубка світового виклику
Онофрійчук здобула чотири нагороди етапу Кубка світового виклику
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
Україна увійшла до топ-15 медального заліку Універсіади
Україна увійшла до топ-15 медального заліку Універсіади
Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
Протестували проти росіян. У Грузії поліція силою вивела активістів з арени чемпіонату світу з фехтування
Протестували проти росіян. У Грузії поліція силою вивела активістів з арени чемпіонату світу з фехтування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
22K
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
5628
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4165
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2185
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua