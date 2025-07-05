Українці зіграють у Літній лізі НБА

Літня Ліга НБА відбудеться у Лас-Вегасі та триватиме із 10 по 20 липня

Український захисник Максим Шульга и центровий Дмитро Скапінцев увійшли до складу своїх команд на Літню лігу НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга зіграє за «Бостон Селтікс», який обрав його на драфті НБА 2025 року під 57-м номером.

Першим матчем у Літній лізі НБА для «Бостона» стане протистояння із «Мемфіс Гріззліс», що відбудеться у ніч на 12 липня.

Дмитро Скапінцев потрапив до складу «Портленда». В січні він перейшов до фарм-клубу «Портленда» «Ріп Сіті Ремікс» за який у G-Лізі зіграв 26 матчів (21 в старті), граючи 26.4 хвилини, набираючи 10.1 очка, 8.2 підбирання, 2.9 передачі, 1.7 блок-шота.

Для Скапінцева це буде третій рік його виступів у Літній лізі. У 2023 році за «Нью-Йорк» Дмитро провів п'ять матчів Літньої ліги із доробком у 7.4 очка та 6.6 підбирання.

У 2024 році також за «Нью-Йорк» Скапінцев у Літній Лізі у середньому набирав 14.0 очка, 7.8 підбирання та 1.8 передачі.

«Портленд» перший матч у Літній лізі НБА-2025 також зіграє у ніч на 12 липня проти «Голден Стейт».

Літня Ліга НБА відбудеться у Лас-Вегасі та триватиме із 10 по 20 липня. У ній змагатиметься 30 команд, кожна з них зіграє щонайменше по чотири гри.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».