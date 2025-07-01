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Юнацький чемпіонат Європи з баскетболу: розклад матчів жіночої збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацький чемпіонат Європи з баскетболу: розклад матчів жіночої збірної України
Суперницями України будуть збірні Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії, Косово та Азербайджану
фото: ФБУ

На чемпіонаті Європи наша команда потрапила до групи С

Юнацька жіноча збірна України U-18 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який з 4 по 13 липня пройде у литовських Вільнюсі та Алітусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На чемпіонаті Європи наша команда потрапила до групи С, де її суперницями будуть збірні Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії, Косово та Азербайджану.

Загалом на жіночому чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіоні В зіграють 21 збірна, які розділені на чотири групи.

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди групи С зіграють в 1/4 фіналу з командами групи D).

3-4 місця груп визначатимуть володарів 9-16 підсумкових місць в плейоф (команди групи С також в першому раунді зіграють з командами групи D), а пʼяті місця та шоста команда групи С визначать підсумкові місця з 17 по 21.

До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Збірна України U-18. Розклад матчів

П'ятниця, 4 липня
10:30 Косово – Україна

Субота, 5 липня
20:30 Україна – Азербайджан

Неділя, 6 липня
20:30 Україна – Боснія та Герцеговина

Вівторок, 8 липня
18:00 Литва – Україна

Середа, 9 липня
13:00 Україна – Ісландія

П'ятниця, 11 липня
Чвертьфінали, матчі за 9-16 та 17-21 місця

Субота, 12 липня
Півфінали, матчі за 5-8, 9-12, 13-16, 17-21 місця

Неділя, 13 липня
Фінал, матчі за підсумкові місця

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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