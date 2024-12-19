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Усик і Ф'юрі встановили рекорд на битві поглядів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Усик і Ф'юрі встановили рекорд на битві поглядів
Олександр Усік і Тайсон Ф'юрі провели битву поглядів
фото: Reuters

Британський боксер пообіцяв, що завдасть своєму супернику «багато болю»

Український боксер Олександр Усик і його британський опонент Тайсон Ф'юрі провели останню пресконференцію перед майбутнім боєм. А опісля провели битву поглядів, яка тривала понад 11 хвилин. Про це свідчить трансляція пресконференції.

Ф'юрі пообіцяв, що «завдасть багато болю» своєму супернику. «Це все, що я можу сказати. Розмови вже були. У першому бою я говорив, жартував – всю свою кар'єру – цього разу я серйозний. Я збираюся завдати серйозної шкоди. Дивіться, як я буду працювати», – сказав він.

Усик коротко відповів: «Зараз у нас тут вистава зі світлом і камерами. Усе вирішиться в суботу».

Після того, як спортсмени відповіли на запитання журналістів, розпочалася битва поглядів. Ані Усик, ані Ф'юрі не хотіли відводити свій погляд. Битва поглядів тривала 11 хвилин 20 секунд. Під час неї Усик був спокійний, а Ф'юрі відзначився агресивними заявами в бік опонента. Зокрема, пригрозив, що «знищить» українця на рингу.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Вже зараз фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття».

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі в Україні

В Україні транслятором бою Усик – Ф'юрі буде сервіс «Мегого». Для перегляду всього вечору боксу та поєдинку Усик – Ф'юрі українцям необхідно придбати одну з підписок – «Оптимальна», «Максимальна» , «Спорт» , «MEGOPACK XL» .

Точний час початку бою наразі невідомий. Попередній поєдинок між британцем та українцем, який також відбувся в Саудівській Аравії, розпочався приблизно о 01:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ф'юрі показав ще декількох спаринг-партнерів перед реваншем проти Олександра Усика. Другий бій проти українського чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Раніше стало відомо, що Ф'юрі спарингує з казахом Жаном Кособуцьким та південноафриканцем Кевіном Лереною. На новому фото серед інших з'явився росіянин – Олексій Дронов.

Його основні здобутки в аматорах – серед молоді: золото чемпіонату Європи, чемпіонату світу та юнацької Олімпіади, які були здобуті у 2018-2019 роках. В профі має рекорд 4-0, 2 КО.

А ще знаходиться у базі спортсменів, що підтримують війну РФ проти України від Міністерства молоді та спорту України. Дронов – контрактник МВС РФ, який представляє клуб «Динамо».

«Приналежність Дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв’язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій. Рішення щодо майбутньої участі Дронова в міжнародних турнірах має значні наслідки та спонукає до ширшої дискусії про роль спортсменів у просуванні миру, нейтралітету та чесності спортивних змагань під час війни. Він підкреслює етичні обов’язки, які несуть спортсмени, і підкреслює складний зв’язок між спортом і політикою в Росії», – йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Дронов тренується в залі Kronk, де колись серед головних тренерів був наставник Володимира Кличка Емануель Стюард. А тепер там тренує його племінник Шугар Гілл – тренер Тайсона Ф'юрі.

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Теги: рекорд спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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