Майже 100 кг. У Німеччині рибалки впіймали гігантського сома

Минулого місяця двоє німецьких рибалок під час звичайної риболовлі на щуку на одному з озер Баварії встановили новий рекорд Німеччини

Боротьба з сомом тривала близько години, і рибалкам довелося докласти чималих зусиль, щоб підтягнути його до човна

У Німеччині новий рекорд: двоє рибалок впіймали гігантського сома довжиною 281 см та вагою 96 кг. Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Як відомо, сом європейський – не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті, довжина якої може сягати 5 метрів, а вага – понад 100 кг. Саме тому він користується неабиякою популярністю у рибалок з усього світу, пишуть у агентстві.

Так, минулого місяця двоє німецьких рибалок під час звичайної риболовлі на щуку на одному з озер Баварії встановили новий рекорд Німеччини, спіймавши гігантського сома.

«Рибалки використовували окуня як наживку і спочатку зовсім не очікували такого великого екземпляру. Боротьба з сомом тривала близько години, і їм довелося докласти чималих зусиль, щоб підтягнути його до човна. Після того як сома витягли на берег, виявилося, що його довжина становить вражаючі 281 см», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рибалкам довелося підняти сома на навантажувач, щоб точно визначити його вагу. У результаті з'ясувалося, що сом важить 96 кг.

фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

У агентстві додають, що цей «гігантський екземпляр» є не тільки рекордним за довжиною у Німеччині, а й одним з найбільших в Європі. Лише кілька риб такого розміру були спіймані на європейському континенті – переважно в італійській річці По.

Нагадаємо, несприятливі погодні умови у поточному році погіршили умови розведення лососевих у Норвегії. Морська теплова хвиля, викликана Ель-Ніньо, змінилася різким похолоданням, тому за період 2024 року смертність риби на фермах з розведення лосося в Норвегії зросла до рекордних 16,7%.

Також нове дослідження, проведене австралійськими науковими інститутами, виявило тривожні тенденції щодо запасів риби у Світовому океані. Про це пише Technology Networks.

«Через надмірний вилов є загроза світовим рибним запасам, вони вже скоротилися. Однією з головних причин цієї руйнівної тенденції є те, що політики в різних країнах часто ігнорували потребу в обмеженні вилову в тих обсягах, які розрахували вчені. Але тепер стало зрозуміло, що навіть ці наукові рекомендації часто були не надто суворими», – пише видання. Учені проаналізував дані з 230 джерел, які оцінюють запаси риби у всьому світі, та виявили, що ці оцінки часто були надто оптимістичними.