Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Майже 100 кг. У Німеччині рибалки впіймали гігантського сома

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майже 100 кг. У Німеччині рибалки впіймали гігантського сома
Минулого місяця двоє німецьких рибалок під час звичайної риболовлі на щуку на одному з озер Баварії встановили новий рекорд Німеччини
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Боротьба з сомом тривала близько години, і рибалкам довелося докласти чималих зусиль, щоб підтягнути його до човна

У Німеччині новий рекорд: двоє рибалок впіймали гігантського сома довжиною 281 см та вагою 96 кг. Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Як відомо, сом європейський – не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті, довжина якої може сягати 5 метрів, а вага – понад 100 кг. Саме тому він користується неабиякою популярністю у рибалок з усього світу, пишуть у агентстві.

Так, минулого місяця двоє німецьких рибалок під час звичайної риболовлі на щуку на одному з озер Баварії встановили новий рекорд Німеччини, спіймавши гігантського сома.

«Рибалки використовували окуня як наживку і спочатку зовсім не очікували такого великого екземпляру. Боротьба з сомом тривала близько години, і їм довелося докласти чималих зусиль, щоб підтягнути його до човна. Після того як сома витягли на берег, виявилося, що його довжина становить вражаючі 281 см», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рибалкам довелося підняти сома на навантажувач, щоб точно визначити його вагу. У результаті з'ясувалося, що сом важить 96 кг.

Майже 100 кг. У Німеччині рибалки впіймали гігантського сома фото 1
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

У агентстві додають, що цей «гігантський екземпляр» є не тільки рекордним за довжиною у Німеччині, а й одним з найбільших в Європі. Лише кілька риб такого розміру були спіймані на європейському континенті – переважно в італійській річці По.

Нагадаємо, несприятливі погодні умови у поточному році погіршили умови розведення лососевих у Норвегії. Морська теплова хвиля, викликана Ель-Ніньо, змінилася різким похолоданням, тому за період 2024 року смертність риби на фермах з розведення лосося в Норвегії зросла до рекордних 16,7%.

Також нове дослідження, проведене австралійськими науковими інститутами, виявило тривожні тенденції щодо запасів риби у Світовому океані. Про це пише Technology Networks.

 «Через надмірний вилов є загроза світовим рибним запасам, вони вже скоротилися. Однією з головних причин цієї руйнівної тенденції є те, що політики в різних країнах часто ігнорували потребу в обмеженні вилову в тих обсягах, які розрахували вчені. Але тепер стало зрозуміло, що навіть ці наукові рекомендації часто були не надто суворими», – пише видання. Учені проаналізував дані з 230 джерел, які оцінюють запаси риби у всьому світі, та виявили, що ці оцінки часто були надто оптимістичними. 

Читайте також:

Теги: рекорд вчені риба рибальство Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські солдати під час військових навчань на півночі Норвегії
У Норвегії запрацював центр десантних операцій НАТО
1 грудня, 21:30
Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили
29 листопада, 16:56
Новообраний президент США Дональд Трамп
Трамп президент. Сценарії для України
29 листопада, 08:19
НАТО вестиме посилений контроль за тим, що відбувається на дні Балтійсього моря
НАТО взялось посилено контролювати підводну інфраструктуру Балтійського моря
21 листопада, 10:21
Щедрий Роберт Габек, Обережний Борис Пісторіус і Рішучий Фрідріх Мерц. Хтось з них замінить канцлера Шольца
Війна і німці. Хто замінить Шольца і чого чекати Україні Союзники
19 листопада, 13:36
Радослав Сікорський розповів про переговори
Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні
16 листопада, 13:28
Футболіст збірної команди Португалії Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду побив рекорд за перемогами у складі збірної
16 листопада, 13:16
У міноборони ФРН наголошують, що новації не означають повернення призову
Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік
7 листопада, 11:42
Економіка Німеччини не в найкращому стані
Німеччину чекає суттєве підвищення цін
4 листопада, 02:00

Соціум

Росія залучає до штурмів на фронті колишніх увʼязнених жінок
Росія залучає до штурмів на фронті колишніх увʼязнених жінок
Проросійські монахині на різдвяному ярмарку. У Польщі стався скандал
Проросійські монахині на різдвяному ярмарку. У Польщі стався скандал
Майже 100 кг. У Німеччині рибалки впіймали гігантського сома
Майже 100 кг. У Німеччині рибалки впіймали гігантського сома
Де найдешевше придбати продукти в Польщі: перелік супермаркетів
Де найдешевше придбати продукти в Польщі: перелік супермаркетів
Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)
Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
25K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
8787
Південна Корея вводить воєнний стан
7295
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6922
Викрадений мер Херсона Колихаєв був помічений у таємній в'язниці ФСБ РФ

Новини

4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
2 грудня, 06:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua