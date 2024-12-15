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Ковтун і Стельмах відсутні у складі збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ковтун і Стельмах відсутні у складі збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік
Міністерство молоді та спорту України опублікувало проєкт наказу «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік»
фото: glavcom.ua

Ковтун та Стельмах не ввійшли до основного складу команди

Українці Ілля Ковтун і Радомир Стельмах відсутні у проєкті наказу зі складом збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік. Про це повідомляє Tribuna.com.

Міністерство молоді та спорту України опублікувало проєкт наказу «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік». Ковтун та Стельмах не ввійшли до основного складу команди.

Зазначимо, Радомир Стельмах приніс Україні першу медаль на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики 2024 року. Стартовий етап сезону прийняла турецька Анталья.

Нагадаємо, клуб KTV Straubenhardt, за який виступає срібний призер Олімпіади в Парижі Ілля Ковтун, у фіналі німецької Бундесліги з гімнастики переміг Wetzgau – 48:11. Ілля став найрезультативнішим гімнастом матчу – він приніс своїй команді відразу 12 балів.

Окрім того, Ілля Ковтун, який розглядає можливість зміни спортивного громадянства, видалив свій патріотичний допис в соціальній мережі Instagram.

«Наші Збройні Сили України, моя родина та сім'я мене змушують гідно тримати свій спортивний фронт. Моя місія – прославляти Україну в нелегкі часи через спорт та досягнення», – зазначалося у вже видаленому дописі Іллі Ковтуна від 19 листопада.

Раніше стало відомо, що не лише Ковтун, а і його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. 

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

До слова, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. У Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця. 

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

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Теги: Україна спортивна гімнастика фронт Радомир Стельмах Ілля Ковтун Олімпіада спорт

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