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Bitcoin зріс до нового історичного рівня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Bitcoin зріс до нового історичного рівня
Наразі один Bitcoin оцінюють у 106 533 долари
фото з відкритих джерел

Головний аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор заявив, що наступна позначка, до якої рухатиметься ринок, становитиме $110 тис. за один Bitcoin 

Bitcoin побив черговий рекорд та сягнув історичної позначки в понад $106 тис. після того, як новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче сформувати стратегічний запас Bitcoin, подібний до резерву нафти. Про це повідомляє Reuters.

Так, наразі один Bitcoin оцінюють у 106 533 долари. Головний аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор заявив, що наступна позначка, до якої рухатиметься ринок, становитиме $110 тис.

Як пише Reuters, Bitcoin опинився в центрі уваги, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація Дональда Трампа створить більш сприятливе регуляторне середовище, що підвищить настрої навколо альтернативної валюти.

Ще у 2019 році, за часів свого президентства, Трамп заявляв, що Bitcoin «не є грошима», він «дуже мінливий і заснований на повітрі», а криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків.

Натомість у 2024 році Трамп стверджував, що закінчить «хрестовий похід Джо Байдена та Камали Гарріс проти криптовалюти», якщо його оберуть. 

Нагадаємо, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

Номінація Аткінса та запуск перших біржових фондів (ETF), орієнтованих на біткоїн, який планується в січні, створили сильний імпульс для ринку. На хвилі цих новин, Dogecoin, який Маск активно просуває, також показав значне зростання, піднявшись на 150% від часу виборів.

Генеральний директор біржі Crypto.com Кріс Маршалек назвав досягнення біткоїном позначки в $100 тис. «історичною віхою» для галузі. Аналітики прогнозують, що адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. 

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

Теги: Дональд Трамп рекорд ринок Біткоїн президент

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