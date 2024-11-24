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17-річна українська стрибунка з трампліна Глухова встановила унікальне досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
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17-річна українська стрибунка з трампліна Глухова встановила унікальне досягнення
Глухова отримала за свій стрибок 78 балів
фото: НОК

Жанна пролетіла 105.5 м та оновила національний рекорд України

17-річна українка Жанна Глухова пробилась до основного раунду Кубка світу з стрибків на лижах з трампліна. Як інформує Base of Ukrainian Sports, юна спортсменка стала першою українкою якій вдалось досягти подібного результату.

Жанна пролетіла 105.5 м, отримала за свій стрибок 78 балів та оновила національний рекорд України. Цей результат дозволив їй потрапити в топ-40 та пробитися до основного раунду Кубка світу.

Інша українка Тетяна Пилипчук завершила свої виступи на цьому етапі посівши 64 позицію (80.5 м, 29.9 бала).

Перемогу в кваліфікації здобула представниця Німеччини Селіна Фрайтаг.

Старт основного раунду змагань серед жінок розпочнеться о 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, воротар «Реала» та збірної України Андрій Лунін відзначився результативною передачею в матчі 13-го туру Ла Ліги проти «Осасуни».

На 61-й хвилині зустрічі 25-річний український голкіпер асистував Вінісіусу Жуніору, який зробив рахунок 3:0.

Лунін став першим у ХХІ сторіччі воротарем «Реала», який відзначився результативною передачею в чемпіонаті Іспанії. Востаннє в чемпіонаті Іспанії це робив у 1993 році Франсіско Буйо в матчі проти «Атлетіка» з Більбао. 

Також Андрій став другим голкіпер, який зробив асист в сезоні чемпіонату Іспанії у цьому сезоні. Першим був Дієго Конде з «Вільярреала», який відзначився результативною передачею в матчі 1-го туру з «Атлетіко».

Нагадаємо, екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв у коментарі російським пропагандистам назвав диктатора Володимира Путіна найкращим політиком у світі та кращим за легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом з тим, одіозний ексфахівець не пояснив, які саме переваги Путін має над Роналду.

«Путін краще, ніж Роналду. Володимир Володимирович – найкращий політик у світі. Тут навіть двох думок не може бути», – заявив Газзаєв.

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок. «Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

Теги: стрибки з трампліна рекорд спорт

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