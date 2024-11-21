Трамп намагається заблокувати призначення демократами суддів Байдена в Сенаті – Axios

Трамп проти того, щоб у демократів була більшість у суді

Новообраний президент США Дональд Трамп закликає сенаторів від Республіканської партії спробувати заблокувати плани демократів щодо затвердження більшої кількості суддів у федеральних судах до його інавгурації. Про це повідомляє видання Axios.

Як зазначає видання, президенту Джо Байдену залишилося затвердити ще 15 суддів, щоб побити рекорд, встановлений Трампом під час його першого терміну (2016–2020 роки), коли він призначив 234 суддів.

«Демократи намагаються заповнити суди радикально лівими суддями, багато з яких вже йдуть на пенсію. Сенатори-республіканці повинні виступити й утримати лінію – жодного нового судді не буде затверджено до дня інавгурації!», – написав новообраний президент на своїй сторінці в соцмережі Х.

У середу, 20 листопада, демократи затвердили ще двох суддів, маючи підтримку 50 голосів проти 48. Сенаторам від Республіканської партії Теду Крузу і Майку Брауну не вистачило голосів для підтримки їхніх кандидатур.

Це питання обговорювалося на обіді Республіканської партії в середу, коли сенатори розглядали можливість змусити Брауна піти у відставку і знайти кандидата на його місце. Браун був обраний губернатором Індіани в листопаді.

«Я дуже розлючений – 90% успіху залежить від зовнішніх факторів. У мене є кандидат у 4-му окрузі, і якщо мої колеги підтримають мене, я зможу виграти і забезпечити собі голоси демократів. Для мене це дуже особисто», – заявив сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс.

Axios також нагадує, що в Сенаті республіканці, під керівництвом нового лідера більшості Джона Тьюна, ведуть боротьбу за суддівські призначення з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, який йде у відставку.

У понеділок Тьюн оприлюднив план активного протистояння остаточним кандидатам президента Байдена. Натомість Шумер готовий пробивати ці опозиційні дії шляхом голосувань пізно ввечері та на вихідних.

Д слова, новообраний президент Дональд Трамп оголосив співзасновницю реслінгового промоушену WWE Лінду Мак-Мен кандидаткою на посаду наступного міністра освіти США. Про це повідомляє АВС News.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

До слова, зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.