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«Каламутять воду». Співак Пивоваров розкритикував організаторів бою Усик – Ф'юрі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Каламутять воду». Співак Пивоваров розкритикував організаторів бою Усик – Ф'юрі
Пивоваров: Від Усика випромінюється дуже сильна потужна енергія

Пивоваров сказав, що Усик є для нього мотиватором

Український співак Артем Пивоваров, який прибув до Саудівської Аравії, щоб підтримати чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика, поділився думками про організацію реваншу з ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі.

«Трішки каламутять воду і підставляють. От навіть ми тут приїхали, вони нам не дають до кінця розуміння, як ми можемо виступати, у якому форматі. Коротше, вони вставляють палки в колеса. І навіть при цьому Олександр тримає дуже гідно свій настрій і взагалі не зволікає на все це. Я чесно вам скажу, для мене він був завжди мотиватором, але зараз ця мотивація вийшла на зовсім інший рівень, коли я з ним зміг ще спілкуватися саме під час його підготовки. Від нього випромінюється дуже сильна потужна енергія, впевнена енергія», – сказав Пивоваров.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Вже зараз фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття» .

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі в Україні

В Україні транслятором бою Усик – Ф'юрі буде сервіс «Мегого». Для перегляду всього вечору боксу та поєдинку Усик – Ф'юрі українцям необхідно придбати одну з підписок – «Оптимальна», «Максимальна» , «Спорт» , «MEGOPACK XL» .

Точний час початку бою наразі невідомий. Попередній поєдинок між британцем та українцем, який також відбувся в Саудівській Аравії, розпочався приблизно о 01:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ф'юрі показав ще декількох спаринг-партнерів перед реваншем проти Олександра Усика. Другий бій проти українського чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі відбудеться 21 грудня у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Раніше стало відомо, що Ф'юрі спарингує з казахом Жаном Кособуцьким та південноафриканцем Кевіном Лереною. На новому фото серед інших з'явився росіянин – Олексій Дронов.

Його основні здобутки в аматорах – серед молоді: золото чемпіонату Європи, чемпіонату світу та юнацької Олімпіади, які були здобуті у 2018-2019 роках. В профі має рекорд 4-0, 2 КО.

А ще знаходиться у базі спортсменів, що підтримують війну РФ проти України від Міністерства молоді та спорту України. Дронов – контрактник МВС РФ, який представляє клуб «Динамо».

«Приналежність Дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв’язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій. Рішення щодо майбутньої участі Дронова в міжнародних турнірах має значні наслідки та спонукає до ширшої дискусії про роль спортсменів у просуванні миру, нейтралітету та чесності спортивних змагань під час війни. Він підкреслює етичні обов’язки, які несуть спортсмени, і підкреслює складний зв’язок між спортом і політикою в Росії», – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства.

Дронов тренується в залі Kronk, де колись серед головних тренерів був наставник Володимира Кличка Емануель Стюард. А тепер там тренує його племінник Шугар Гілл – тренер Тайсона Ф'юрі.

Джерело
Теги: Артем Пивоваров Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі

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