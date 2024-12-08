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Українські медалісти Олімпіади взяли участь у емоційній фотосесії з військовими

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські медалісти Олімпіади взяли участь у емоційній фотосесії з військовими
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Фото: Андрій Харламов

Єдиним спортсменом, який особисто не взяв участь у фотосесії став срібний призер з гімнастики Ілля Ковтун

Олімпійські чемпіони та призери Ігор-2024 знялися для календаря разом з українськими захисниками.

У фотосесії знялися українські фехтувальниці Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Аліна Комащук, стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, стрілець Сергій Куліш, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, борці Жан Беленюк, Ірина Коляденко, Парвіз Насібов, боксер Олександр Хижняк, метальник молота Михайло Кохан, а також очільник НОК України Вадим Гутцайт.

Єдиним спортсменом, який особисто не взяв участь у фотосесії став срібний призер з гімнастики Ілля Ковтун.

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Фото: Андрій Харламов

Нагадаємо, що Ковтун, який розглядає можливість зміни спортивного громадянства, видалив свій патріотичний допис в соціальній мережі Instagram.

«Наші Збройні Сили України, моя родина та сім'я мене змушують гідно тримати свій спортивний фронт. Моя місія – прославляти Україну в нелегкі часи через спорт та досягнення», – зазначалося у вже видаленому дописі Іллі Ковтуна від 19 листопада.

Українські медалісти Олімпіади взяли участь у емоційній фотосесії з військовими фото 1
Джерело: t.me/dankatrymaevkursy

Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє Tribuna.com.

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Нагадаємо, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця. 

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Джерело
Теги: Олімпіада Аліна Комащук Юлія Бакастова Жан Беленюк Олександр Хижняк Людмила Лузан Ірина Геращенко Ольга Харлан спорт Михайло Кохан Парвіз Насібов фронт Олена Кравацька Ірина Коляденко Ілля Ковтун Лілія Подкопаєва Ярослава Магучіх Сергій Куліш Вадим Гутцайт Анастасія Рибачок

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