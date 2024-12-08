Українські медалісти Олімпіади взяли участь у емоційній фотосесії з військовими

Єдиним спортсменом, який особисто не взяв участь у фотосесії став срібний призер з гімнастики Ілля Ковтун

Олімпійські чемпіони та призери Ігор-2024 знялися для календаря разом з українськими захисниками.

У фотосесії знялися українські фехтувальниці Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Аліна Комащук, стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, стрілець Сергій Куліш, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, борці Жан Беленюк, Ірина Коляденко, Парвіз Насібов, боксер Олександр Хижняк, метальник молота Михайло Кохан, а також очільник НОК України Вадим Гутцайт.

Єдиним спортсменом, який особисто не взяв участь у фотосесії став срібний призер з гімнастики Ілля Ковтун.

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Фото: Андрій Харламов

Нагадаємо, що Ковтун, який розглядає можливість зміни спортивного громадянства, видалив свій патріотичний допис в соціальній мережі Instagram.

«Наші Збройні Сили України, моя родина та сім'я мене змушують гідно тримати свій спортивний фронт. Моя місія – прославляти Україну в нелегкі часи через спорт та досягнення», – зазначалося у вже видаленому дописі Іллі Ковтуна від 19 листопада.

Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє Tribuna.com.

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Нагадаємо, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця.

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.